Ministro Mas por capitalización permanente de las utilidades de Codelco: “Lo vamos a ir viendo año a año”

“Lo hemos revisado, pero no lo hemos acordado”. Esto delineó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en su asistencia al Congreso este miércoles, respecto de la capitalización de todas las utilidades de Codelco para el ejercicio de 2025, que llegaron a US$ 2.422 millones.

“La capitalización de Codelco normalmente son números grandes que compiten con un montón de otras necesidades que tiene la economía. Ustedes bien sabrán el desequilibrio fiscal con que recibimos la economía, estamos trabajando en forma ardua para tratar de avanzar. No se ha tomado esa decisión, pero estamos evaluando las capitalizaciones año a año según corresponda. Haber hecho la capitalización en este año donde teníamos el mayor desequilibrio, es un buen síntoma de la línea que tiene el gobierno y de la fortaleza que le ve a Codelco”, señaló el jefe de la cartera minera.

Añadió que “la capitalización la vamos a ir viendo año a año, pero está la intención de fortalecer la compañía, de bajar la deuda, de controlar que haya un plan de inversiones que sea adecuado a la capacidad que tiene la compañía”. La capitalización va en línea con el plan del presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, para la estatal, quien busca reducir su deuda y ajustar las inversiones, evaluando además la posible venta de activos.

Enami

Mas también tuvo palabras para la otra empresa minera estatal. “Enami es un capítulo bien dramático. Enami, que ha sido una institución clave para la formalización de la pequeña minería en Chile, había dejado de ser la institución que todos creíamos que era. Hoy no atiende más de 900 operaciones mineras, las que fueron más de 3 mil en algún momento”, detalló.

Afirmó que, “por lo tanto, perdió su foco en el fomento. Armamos un buen gobierno corporativo, estamos en un proceso de planificación estratégica, nos encontramos con más de 400 mil toneladas de piedras que contenían oro, que estaban hace años acopiadas. Tiene una deuda de US$ 260 millones, pero lo peor es que no está enfocada para lo que se creó, que era el fomento”.

La autoridad indicó que si se busca ser un gran maquilador y tener plantas, la única manera de ser eficientes y rentables es tener minas. “Enami no tiene minas. ¿Cómo aseguramos la producción? Tenemos que abrirnos a generar convenios y operaciones con otros actores para asegurar producción”, señaló.

También dijo que la estatal cuenta con “siete poderes de compradores, pero en Chile hay 92 plantas. ¿Por qué no administramos las 92 plantas, y que nuestro jefe de producción tenga visibilidad sobre las 92 plantas? ¿Y en ciertos distritos mineros, en vez de mandarlas a las plantas de Enami que no funcionan bien o están copadas, mandárselas a esta otra y que logramos el mismo objetivo, quizás al mismo precio”.

El ministro abrió la puerta a separar el país en nueve distritos mineros, manifestando que en Arica e Iquique no existe poder comprador de mineral. “¿Por qué no armamos algo en Arica-Iquique? ¿O la zona sur? Estoy ejemplificando extremos. Armar poderes compradores a lo largo de Chile, extender la capacidad de poderes compradores, dividir la operación de lo que es producción, de lo que es comercial y de lo que es toda la operación con minas”, concluyó.