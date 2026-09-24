Xi llega a Washington para comenzar su visita de Estado y recibe inusual bienvenida por parte de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump recibe a su homólogo chino, Xi Jinping, en la Base Conjunta Andrews, en las afueras de la ciudad de Washington. Captura de pantalla.

El presidente chino, Xi Jinping, llegó a Washington este miércoles para comenzar su visita oficial a Estados Unidos, siendo recibido en la pista de aterrizaje de manera inusual por su homólogo estadounidense Donald Trump, quien estaba allí para darle la bienvenida en lugar de esperar a que el gobernante oriental llegara en automóvil a la Casa Blanca.

La decisión del mandatario de EE.UU. de saludar a Xi en la Base Conjunta Andrews -en las afueras de la ciudad-, en vez de recibirlo en la residencia presidencial, demuestra hasta qué punto el líder republicano está dispuesto a honrar a su par chino en su primera visita de Estado a la capital estadounidense en más de una década, como consignó AP.

Pasadas las 19:00 horas locales (misma hora de Chile), Xi y su esposa, Peng Liyuan, descendieron de su avión y fueron recibidos al pie de la escalera de la nave por un sonriente Trump y su esposa, Melania Trump, mientras una guardia de honor de 21 personas se alineaba a los lados de la alfombra roja desplegada para la ocasión.

Dos niños obsequiaron ramos de flores amarillas al mandatario y primera dama chinos, en una ceremonia que incluyó el sobrevuelo de dos bombarderos B-1, pelotones de cada rama militar y la presentación de las banderas e himnos de ambos países .

De acuerdo a AP, Trump y su esposa hablaron con sus homólogos orientales, pero sus palabras no se oyeron. El magnate estadounidense, quien llevaba guantes y un abrigo a pesar de la temperatura relativamente cálida de 17 grados Celsius, se quitó un guante para estrechar la mano del líder chino. En un momento dado, le dio una palmada en la espalda y le dijo algo inaudible.

President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump welcome President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan to the United States ahead of their state visit tomorrow at the White House. 🇺🇸🇨🇳 pic.twitter.com/xn6wZ268u4 — The White House (@WhiteHouse) September 23, 2026

Tras acompañar a Xi y Peng hasta su vehículo, el presidente y la primera dama de EE.UU. subieron al automóvil presidencial, conocido como “La Bestia”, para después abordar el helicóptero Marine One, que los llevaría de regreso a la Casa Blanca.

Según The New York Times, los gobernantes de Estados Unidos rara vez se reúnen con líderes mundiales en la Base Conjunta Andrews. Normalmente los reciben en su residencia oficial en Washington con una ceremonia de bienvenida.

Pero Trump acudió a la base aérea para saludar a Xi y lo recibirá de nuevo en la sede del gobierno estadounidense la mañana de este jueves.

El acto de este miércoles dio inicio a una visita de tres días que se prevé estará repleta de pompa y solemnidad, incluso para los estándares de Washington, que corresponda con la grandiosidad ceremonial que caracterizó la visita de Trump a China en mayo.

Se espera que esta incluya durante el jueves otra ceremonia de bienvenida con una guardia de honor en la Casa Blanca, una reunión entre los dos presidentes, una cena de estado y una visita a los Archivos Nacionales.

A la cena de gala del jueves asistirán algunos de los mayores representantes de la IA y la tecnología de Estados Unidos, incluidos ejecutivos de OpenAI, Google y Nvidia.