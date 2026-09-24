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    Nacional

    Detienen a nuevo implicado en robo con homicidio contra carabinero que realizaba una venta en Renca

    El sujeto se suma así a los siete sospechosos que ya fueron detenidos por este crimen, ocurrido el pasado 27 de agosto, cuando un grupo disparó contra el oficial para robar sus pertenencias.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Detención del Chureja por homicidio de carabinero en Renca

    Un segundo sujeto fue detenido por su participación en el robo con homicidio contra el cabo segundo de Carabineros de Chile, Alejandro Ortíz (32), quien perdió la vida tras ser atacado a disparos en la comuna de Renca, el pasado 27 de agosto.

    El hecho ocurrió en la intersección de las calles 21 de mayo con Miraflores, en la Población El Perejil, cerca de las 19.30 horas de ese día.

    De acuerdo con el testimonio de su viuda, el oficial se encontraba de franco y se desplazó en el lugar para concretar una venta informal, para así obtener mayores recursos para subsistir.

    Así, la policía uniformada informó que el sujeto detenido este miércoles corresponde a Claudio Alejandro Valdivia Erazo (29), alias “El Chureja”, quien fue aprehendido en una plaza en Estación Central. Así, se suma a Demmis Barrera (36), quien ya fue detenido por el delito de robo con homicidio en el caso.

    El teniente coronel, Fernando Bozo, jefe del OS-9 de Carabineros, detalló que “hoy personal policial de servicio, específicamente en Estación Central, logró la ubicación y detención de uno de los autores materiales del homicidio ocurrido el 27 de agosto, en Renca, donde un funcionario en servicio activo, resultó fallecido”.

    El sujeto pasará este jueves a su audiencia de control de detención, donde se espera que sea formalizado por el delito de homicidio calificado.

    Por este hecho, ya hay siete personas detenidas: dos por el delito mismo de homicidio, cuatro por encubrimiento y otro por el porte de arma de fuego, que correspondía al arma utilizada. Todos se encuentran cumpliendo prisión preventiva.

    Demmis Barrera -el primer detenido por la muerte del carabinero- habría confesado el crimen, atribuyéndose los disparos que le costaron la vida al policía.

    Con todo, aún permanece prófugo un tercer sujeto identificado como Francisco Rivera (31), alias “el Franci”.

    Gobierno valora detención

    Desde el gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la detención del sospechoso.

    “Valoramos la detención del segundo de los tres prófugos vinculados al homicidio del cabo segundo Alejando Ortiz, ocurrido hace algunas semanas”, afirmó el secretario de Estado.

    Asimismo, Arrau destacó que “esta efectividad policial se debe a un trabajo abnegado y técnico, que hoy día nos tiene en Chile con un aumento de la detención de prófugos de más de 80% respecto al año pasado”.

    A su vez, la subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, señaló que “esta detención demuestra que quienes atacan o agreden a carabineros no van a quedar impunes (...) el mensaje es claro: en este gobierno, nuestro sistema de seguridad no va a permitir la impunidad”.

    Más sobre:SeguridadHomicidioRencaClaudio Alejandro Valdivia ErazoChurejaAlejandro Ortíz

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