En la UC lamentan el empate ante La Calera por la Copa Chile: “Nos vamos con un sabor amargo”

Unión La Calera y Universidad Católica dejaron todo en suspenso en la Copa Chile. Este miércoles igualaron 1-1 en el estadio Nicolás Chahuán, por la ida de los octavos de final del torneo. Martín Gómez anotó para la visita y Juan Pablo Pablo Salomoni marcó en los anfitriones, en el debut de John Armijo en la banca cementera.

Una vez terminado el duelo, hubo rostros decepcionados en la franja, quienes llegaban a este partido con 15 bajas. Daniel Garnero declaró que no supieron administrar la ventaja en el segundo tiempo: “Le dimos la posibilidad al rival de meter una pelota dentro del área. Era el momento de manejar mejor las situaciones para generar más y asegurar el resultado, pero estuvimos imprecisos y le dimos mucho la pelota”, dijo a TNT Sports.

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Por su parte, Martín Gómez fue aún más claro en mostrar su frustración por no poder ganar este miércoles: “Siento que podíamos haber hecho más, pero el fútbol tiene estas cosas; te atacan, te convierten y te vas con un sabor amargo”.

“Para mí, nos vamos con un sabor amargo, podíamos haber hecho más, pero no se dio y ahora lo definimos en casa”, añadió Pesadilla, como le apodan.

Por su parte, el debutante John Armijo se mostró algo más conforme. Sabe que deben mejorar pensando en que marchan últimos en la Liga de Primera: “Tuvimos algunas situaciones ofensivas y las llegadas de Católica en el primer tiempo fueron aproximaciones. El equipo va adquiriendo lo que queremos. El empate fue lo más justo. Buscamos equilibro y orden en ataque, eso es lo que necesitamos”.

Por último, uno que también se marchó de la cancha inconforme fue Camilo Moya, una de las figuras del partido en los locales: “Sentimos que fue un resultado injusto. Se vio una mejora, nos vimos muy intensos, que es lo que buscamos para lo que resta del torneo. Lo que John quiere es agregar un par de cosas a lo que se hacía”.

Sobre la revancha de estos octavos de final en el Claro Arena, Moya dijo: “Ellos allá se hacen fuertes, si mostramos la misma intensidad de hoy nos podemos llevar un resultado a favor”, cerró.