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    Crisis de empleo: ministro Rau cita a expertos de mesa laboral para analizar medidas que se anunciarán en próximos días

    Una de las propuestas que realizó esta comisión y que ha tomado fuerza, es establecer doble turno de trabajo en las obras públicas. El presidente de esa instancia, el economista David Bravo, dice que “es evidentemente muy aplicable, pero sí requiere mucha gestión por parte del Ejecutivo”.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, presentó a los economistas que integran la mesa laboral.

    El gobierno alista su plan de emergencia para el empleo. Se espera que se anuncie una vez que el Presidente José Antonio Kast regrese de su gira a Estados Unidos a fines de esta semana, o bien a principios de la próxima.

    En este contexto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, convocó a los expertos que integraron la mesa laboral que funcionó a mediados de año y que entregó sus propuestas en julio, a una reunión este viernes al mediodía en las dependencias de esa repartición. Esa comisión estuvo presidida por el economista David Bravo y esta cita sería la primera desde que plantearon sus sugerencias.

    La idea sería analizar las medidas que alista la autoridad y donde podrían incluirse algunas de las establecidas por dicha mesa laboral.

    Una de esas propuestas que ha tomado fuerza en el debate público es la ampliación del trabajo en obras públicas a 2 o 3 turnos. De hecho, el lunes en una carta en El Mercurio, el economista Joseph Ramos la respaldó.

    La idea plantea que el Estado considere los proyectos de inversión pública en curso, que puedan permitir una negociación para incorporar una cláusula para que los proveedores incluyan un segundo turno de trabajadores (si es que se opera con un turno) o incluso un tercer turno.

    La medida, según lo que planteó la mesa laboral, “tiene efectos inmediatos en el empleo, considerando la posibilidad que tiene el Estado para poder incentivar la aceleración de las obras adelantando los recursos. La medida hace un uso más intensivo de los equipos, con un menor costo de capital, y logra que los beneficios de las obras comienzan antes, permitiendo duplicar o triplicar el empleo, que es exactamente lo que se requiere en esta etapa de emergencia laboral. Se trata de una idea importante para la coyuntura, pero que podría también ser aplicada como un incentivo para las futuras licitaciones”.

    David Bravo comenta al respecto que “es evidentemente muy aplicable, pero sí requiere mucha gestión por parte del Ejecutivo. Es una medida que también propusimos en la Comisión para la Recuperación de los Empleos que convocó el presidente Piñera en 2021. Y ha sido propuesta hace mucho tiempo por Joseph Ramos”.

    El economista enfatiza que “es una medida que si bien se puede aplicar para las nuevas licitaciones y obras públicas, el sentido más evidente es que se utilice con las actualmente en curso. Esto requiere un trabajo de gestión activo para que los contratos vigentes puedan introducir esta modificación de común acuerdo y es esperable que esto implique un costo adicional, además del adelantamiento de los flujos por el adelantamiento de las obras, pero se trata de un costo marginal que tiene como contrapartida duplicar o triplicar los trabajadores involucrados si se pasa de uno a dos o a tres turnos”.

    Tomás Rau, ministro del Trabajo y David Bravo, economista y presidente de la mesa laboral.

    Bravo añade que “me ha tocado relevar la importancia de esta medida después de entregado el informe y tengo la expectativa que se pueda abordar con sentido de urgencia. Pero el ideal sería también incorporar esta cláusula en las próximas licitaciones: por ejemplo, pedir que los oferentes entreguen sus ofertas incluyendo, además, sus ofertas económicas con la consideración del uso de uno o dos turnos adicionales para el desarrollo de las obras o proyectos”.

    Otra de las propuestas apunta a ampliar la cobertura de educación preescolar para niños y niñas entre los 2 y 4 años, para cubrir la brecha de más de 20 puntos de Chile con la Ocde.

    “Existe un tramo crítico cuya cobertura no está resuelta: el período entre los 2 y los 4 años, cuando termina la sala cuna y antes de que los niños y niñas ingresen al sistema preescolar (pre-kinder y kinder). Este vacío obliga a muchas madres y padres a abandonar el empleo formal o reducir su jornada, con efectos especialmente agudos sobre las mujeres”, dice el informe.

    Si bien hoy existe el derecho a jardines infantiles públicos para el 60% más vulnerable de la población, no existe un acceso universal para el tramo de 2 a 4 años. “Como se señaló anteriormente, con respecto a la Ocde la brecha de cobertura de jardín infantil para los 2 y 3 años es de 20 a 26 puntos porcentuales. Se propone que se establezca como meta cerrar esta brecha”.

    Se plantea que se considere destinar financiamiento estatal de educación superior para financiar la universalidad del acceso a jardines infantiles en este nivel.

    También se propone establecer un nuevo sistema universal de cuidado extraescolar con las siguientes características: “Que se diseñe sobre los aprendizajes del Programa 4a7 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género que provee cuidado extraescolar a entre 6 y 13 años en establecimientos educacionales, de 16 a 19 horas. Su cobertura, sin embargo, es menos del 1,1% de la demanda potencial”.

    Otra de las medidas establecidas por esta mesa de expertos es crear un programa de Talento Joven dirigido a los estudiantes de la Educación Media Técnico-Profesional, por medio del cual puedan tener una primera experiencia laboral en empresas. “Este programa permitirá la disponibilidad de prácticas laborales en las empresas y el involucramiento temprano de estos establecimientos con las empresas incentivando un proceso de formación dual”, precisa.

    Se detalla que “el programa deberá considerar por medio de distintos ejecutores que trabajan en esta área, el apoyo para diseñar y construir conjuntamente rutas formativas entre cada liceo y cada empresa; la capacitación de los trabajadores que actuarán en el rol de Maestro Guía; la formación del o de los profesores tutores en los liceos; y la actualización de las competencias docentes, entre otros aspectos”.

    Más sobre:EmpleoDesempleoTomás Rau

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