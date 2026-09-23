Ex CMF y reducción de quorum propuesta en MK4: los minoritarios quedan un poco más desprotegidos, pero no es preocupante

Este miércoles, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continuó la tramitación del proyecto de ley que reforma el mercado de capitales, sesionando por la mañana y por la tarde.

En la jornada expuso el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, quien subrayó que “hoy día los activos de los fondos de pensiones son el 70% del producto y se espera que el 2036 lleguen al 95%, y el 2046 a cerca del 130%. Es muy importante que el mercado capital local funcione bien para que estos fondos se mantengan en Chile y ayuden a la economía local”.

Consultado sobre el apetito que las AFP podrían tener respecto de la deuda que se espera emita el Fonavi, Cortez indicó que, si bien “todavía falta definir cuál es la forma específica”, pero suponiendo que esos bonos tienen garantía estatal, “pueden ser adquiridos por las AFP en condiciones bastante convenientes, porque básicamente pasan a ser lo que llamamos en el régimen de inversión, activos de protección, es lo mismo que un instrumento del tesoro. Y segundo, las AFP están creciendo para requerir instrumentos de buena categoría de riesgo. Por tanto, sería un instrumento bastante apetecido por el fondo de pensión”.

Además, precisó que, probablemente, estos instrumentos, “yo creo que van a ser clasificados como instrumentos del Estado, con los límites de los instrumentos del Estado”.

Más temprano por la mañana expuso el presidente del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales, Mauricio Larraín, quien destacó que la instancia apoya la iniciativa legal introducida por el Ejecutivo.

Consultado respecto de cuánto podría disminuir el costo de financiamiento para una empresa al eliminar el impuesto a la ganancia de capital Larraín respondió que, “supongamos una empresa pequeña, mediana, en la bolsa, riesgosa, que tiene un costo capital, supongamos del UF+12% y que el inversionista que está comprando y vendiendo esas acciones es de relativamente alto patrimonio, y por lo tanto tiene un impuesto personal del 40%. Si es que se exime del impuesto a la ganancia de capital a ese mismo el impuesto baja de 40% a 0%, yo calculo que el costo capital de esta compañía bajaría de 12% a 8%”.

“Es una caída en 4 puntos porcentuales, 400 puntos base. Es decir, es una caída material, no es una caída marginal. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿por qué importa esto? Importa mucho, porque a la hora de decidir si invertir en un proyecto o no, lo que hace una compañía es que compara el retorno de la inversión con su costo", agregó.

Respecto de las preocupaciones por la reducción desde dos tercios a mayoría simple para una serie de operaciones de la compañía, el exvicepresidente de la CMF señaló que la iniciativa apunta a entregar incentivos a los controladores “para que vendan un poco de su participación, para que puedan entrar nuevos inversionistas, entre ellos las AFPs, y aumente la liquidez del mercado. Al aumentar la liquidez del mercado, aumenta el valor de las acciones porque el premio por iliquidez cae y genera un mercado que es mucho más atractivo”.

“¿Quedan un poco más desprotegidos los minoritarios? Sí. ¿Es algo que a mí me preocupa? No”, comentó.

Al respecto, precisó que “después del caso Chispas, en el año 2000, se creó la ley de OPAs para la adquisición pública de acciones. Cuando Chile quería entrar a la OCDE, en el año 2009 se promulgó la ley de gobiernos corporativos, que creó el comité de directores y la figura de director independiente”

Además, “se creó el título 16 (en la Ley de Sociedades Anónimas) para operaciones con partes relacionadas. Los abusos potenciales de un controlador a los minoritarios se producen siempre cuando se hace una operación con una parte relacionada a un precio que no es de mercado. Esa es la manera de extraer riqueza, pero para eso tenemos el título 16″.

“El año 2018 se tipificó como delito la administración del leal, y el año 2023 se aprobó la ley de delitos económicos, que pone cárcel efectiva a los delitos de cuello y corbata”, apuntó.