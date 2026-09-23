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    Dólar sube a mayor nivel en casi un año y mercado calibra si va camino a los $1.000

    Este miércoles el tipo de cambio se elevó $16 en Chile, en una sesión donde el precio del cobre cerró con un descenso de 0,42%, a US$6,68 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

    Por 
    Maximiliano Villena
     
    Patricia San Juan
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Las tensiones geopolíticas y las expectativas de nuevas alzas en las tasas por parte de la Reserva Federal de EEUU mantienen la presión sobre el peso chileno.

    Este miércoles, la moneda estadounidense subía $16 a $962,95 en el mercado cambiario chileno, de acuerdo con datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC), cortando una racha de tres sesiones consecutivas de bajas.

    Además, con esto anotó su mayor nivel desde el 3 de octubre de 2025, cuando cerró en $965,8, además de convertirse en el alza más pronunciada desde el 5 de junio de 2026, cuando anotó un aumento de $19,8.

    La escalada se produce en medio de la baja del precio del cobre. En concreto, el valor del metal rojo cerró con un descenso de 0,42% a US$6,68 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

    El peso chileno se depreciaba, además, en un escenario donde EEUU ya subió la tasa de interés y el mercado espera al menos dos alzas más, lo que agrega empuje al dólar internacional. De hecho, el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de seis monedas líquidas incluyendo el euro, se fortalecía 0,51% a 100,83 puntos.

    Por otra parte, en el contexto geopolítico las señales sobre un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos seguían siendo imprecisas poniendo presión a los mercados. Así, mientras ayer en su discurso en la Asamblea General de la ONU, Donald Trump había planteado la posibilidad de aniquilar a la República Islámica, este miércoles el gobierno de Irán confirmó la reunión realizada ayer en Nueva York entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y Steve Witkoff, enviado del presidente de Estados Unidos, con el objetivo de establecer una mediación que pueda dar fin al conflicto.

    Por su parte el enviado de Trump destacó que los mediadores completaron con éxito una ronda de discusiones y dijo que espera que éstas sean constructivas y prometedoras, pero dichas declaraciones no parecían convencer a los inversionistas.

    Con este telón de fondo, al cierre de esta edición el petróleo Brent avanzaba 4% a US$103,18 el barril, y en Estados Unidos el WTI ganaba 2,1% US$ a 92,40 el barril.

    El horizonte

    ¿Bajo el escenario actual, podría el dólar llegar a $1.000 en el país?

    Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que “está difícil proyectar un escenario donde hay alta probabilidades que la Fed pueda subir la tasa nuevamente, sin embargo, también existe la posibilidad que en Chile el Banco Central también pueda subirla”.

    Sin embargo, explica que “a pesar de la alta volatilidad, el cobre mantiene el alza acotada y eventualmente el Banco Central también podría actuar, manteniendo el diferencial de tasas con la Fed y de esa forma mantener acotada un alza en el precio del dólar. Con todo, las siguientes resistencias se ubican en $964 y $970, incluso después de ese nivel seguiría una resistencia fuerte en $980″.

    Según Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, “el regreso a $1.000 es posible, pero el movimiento de hoy todavía no basta para convertirlo en el escenario central, con el dólar alrededor de $962, el tipo de cambio aún necesita avanzar cerca de 4%, y para recorrer esa distancia y probablemente tendría que mantener la combinación que hoy está presionando al peso, con un dólar global más fuerte y una corrección adicional del cobre, que justamente son las dos variables que han mostrado mayor sensibilidad reciente sobre el peso chileno”.

    “Desde el punto de vista técnico, una ruptura consistente de la zona de $963 a $965 abriría espacio hacia $968 y luego $976, pero alcanzar $1.000 probablemente requeriría además un deterioro más profundo del entorno externo, como nuevas expectativas de endurecimiento de la Fed, mayor aversión al riesgo o una caída más importante del cobre”, añade.

    Por su parte, Agustín Vargas, analista de Capitaria, sostiene que la llegada del dólar a $1.000 “hoy es un escenario que perfectamente hay que tener sobre la mesa. El dólar cerró esta jornada cerca de los $963, en máximos desde octubre del año pasado, y lo interesante es que este movimiento no viene de un solo factor. Estamos viendo al dólar global fortaleciéndose, con el DXY sobre los 100 puntos, mientras el cobre comenzó a corregir después de varias jornadas de alzas”.

    Sin embargo, sostiene que para llegar al nivel de $1.000, “necesitamos algo más que lo que estamos viendo hoy. Técnicamente, primero tenemos una zona muy importante en torno a los $965; si esa resistencia logra quedar atrás con fuerza, el mercado podría comenzar a mirar los $980 y posteriormente los $1.000. Para que ese último nivel se concrete, probablemente tendríamos que ver una combinación de dólar global más fuerte, nuevas presiones sobre las tasas estadounidenses, una corrección más profunda del cobre o una nueva escalada del riesgo geopolítico”.

    Más sobre:MercadosDólarPetróleoFedTasas

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