La diezmada UC iguala con La Calera y definirá en el Claro Arena su clasificación en la Copa Chile

Universidad Católica abrió su serie de octavos de final de la Copa Chile con un empate. Visitando el césped sintético del Nicolás Chahuán, los cruzados igualaron 1-1 con Unión La Calera, el colista de la Primera División. El torneo federativo asoma como la opción que tiene el cuadro estudiantil de ganar algo en la temporada, considerando la distancia que tiene con Colo Colo en la Liga.

Daniel Garnero alineó a lo mejor que tenía, dentro de un contexto de un plantel altamente diezmado. En total, fueron 15 bajas las que tenía la UC, mayoritariamente por lesiones. El último en caer fue Bernardo Cerezo, quien fue sometido a una intervención quirúrgica. Jugadores como Clemente Montes, Justo Giani, Branco Ampuero, Eugenio Mena, Gary Medel y Jimmy Martínez engrosaban la extensa lista de descartados. Por lo mismo, el DT debió recurrir a juveniles para completar la banca.

En líneas generales, se trató de un encuentro de trámite parejo, donde no se notaron las diferencias que exhibe la tabla del Torneo Nacional. Los cementeros, que tenían el debut como técnico de John Armijo (con el principal objetivo de mantener la categoría), trabaron y presionar a la UC que le costó encontrar fluidez en la primera parte.

El encargado de generar fútbol en los cruzados era Matías Palavecino, quien se metía como volante interior cuando el equipo se paraba 4-1-4-1 en faceta defensiva. No tuvo toda la lucidez que mostró, por ejemplo, en los 45′ iniciales ante Palestino, en La Cisterna.

En los 12′, la más clara de Católica fue gracias a una avivada de Palavecino en un córner. Apuró y dejó solo a Diego Corral, quien no logró acertar ante el achique de Nicolás Avellaneda. Y al instante, La Calera respondió con un cabezazo de Sebastián Sáez, despejado por Bernedo estirándose hacia su izquierda. Los rojos le tapaban la salida desde su terreno a los franjeados. Por lo mismo, los centrales (Farías y García Basso) más el arquero atinaban a triangular entre ellos al no tener otra vía para romper pases.

Si bien la UC no jugaba mal, lo concreto es que no lograba destrabar el compromiso. Era una virtud de los cementeros de reducirle las opciones de ataque. En definitiva, a Fernando Zampedri no le llegaba la pelota. Y se sabe que aquello descompone al máximo artillero del fútbol local. En los 44′, Corral dispuso de una nueva opción para convertir, luego de un contragolpe encabezado por Palavecino. Avellaneda le achicó al Sub 21 cruzado.

Sin contar con una clara superioridad, la UC tuvo las mejores ocasiones para llegar al gol. A la hora de partido, Zampedri tuvo una, por el segundo palo, pero no llegó a conectar bien tras un desborde de Martín Gómez en la izquierda. Los de Garnero estaban tocando la puerta de Avellaneda, hasta que finalmente se iba a dar.

Con una cuota de fortuna, Católica abrió el marcador. Zampedri se crea una falta cerca del área (lo derriba Daniel Gutiérrez). Palavecino ejecuta el tiro libre y el balón da en un poste. El rebote le queda a Pesadilla Gómez, quien libre remata para el 1-0 en los 64′.

Si bien el resultado estaba a su favor, Garnero nunca se vio conforme con el accionar de sus dirigidos. Levantando mucho las manos, el argentino estaba particularmente irascible. Era más o menos evidente su molestia. La diferencia era mínima. Por lo tanto, cualquier detalle podía volver a mover el encuentro. Y así sucedió en los 79′, cuando La Calera llegó al empate. Centro de Martín Hiriart (quien está a préstamo desde la UC) y Juan Pablo Salomoni empalma dentro del área, anticipando a Arancibia, para el 1-1.

El epílogo tenía un duelo quebrado y abierto. Podía pasar cualquier cosa. Pero quedarían en paridad. El sábado se juega la revancha en el Claro Arena a las 20.00 horas (en paralelo al amistoso de la Roja contra Canadá, por cierto). El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor de Coquimbo Unido vs. Cobreloa.