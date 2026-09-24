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    Balance sistema frontal en sur del país: viviendas anegadas, alteración en agua potable y riesgo alto de remociones en masa

    El ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, informó que se espera que a partir del jueves el frente se vaya trasladando hacia la zona centro-sur del territorio. Por su parte, la directora de Senapred, Alicia Cebrian, recordó que este viene acompañado por una isoterma cero alta.

    Por 
    Lya Rosen
    El ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, ofrecen un balance por el sistema frontal que afecta el sur del país. Captura de pantalla.

    El Gobierno y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dieron a conocer la noche de este miércoles el último balance por el sistema frontal que afecta el sur del país, además de ofrecer las proyecciones ante su traslado hacia la zona centro-sur, acompañado de una isoterma cero alta.

    El ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, afirmó que las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos se encuentran bajo una situación de alarma meteorológica, ya que “ha precipitado en estas regiones con alta intensidad durante el día de hoy y que se espera el peak durante esta noche y la madrugada de mañana”.

    Para luego apuntar a que el sistema no ha terminado, pero por ahora no hay alertas SAE emitidas y tampoco hay situaciones de emergencia en ninguna de las tres regiones que reportar.

    De la misma forma, señaló que un 99,8% de los clientes se encuentra con servicio eléctrico y que se espera que a partir del mañana jueves el frente se vaya trasladando hacia la zona centro-sur del país, alcanzando desde el Maule hasta la Región de La Araucanía, con precipitaciones de menor intensidad.

    “Podemos dar cuenta que no se registran alzas relevantes en los caudales de los ríos, por lo tanto esperamos que no haya que efectuar evacuaciones producto de crecidas de ríos en las zonas donde se han registrado y se registrarán la mayor cantidad de precipitaciones, que es en La Araucanía y también en la Región de Los Ríos”, añadió Pavez en su intervención.

    Balance de Senapred por regiones

    Por su parte, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, complementó la información sobre el monitoreo del frente, detallando que en la Región de Los Ríos se anegaron diez viviendas, que se mantienen en evaluación por parte de las municipalidades. Ocho de ellas en la comuna de Valdivia, una en la Mariquina y otra en la comuna de Los Lagos.

    Además, dio a conocer que la Región de Los Lagos, en la comuna de Cochamó, se registró una alteración del suministro de agua potable de un servicio sanitario rural, debido al crecimiento del río Puelo.

    “Está siendo abordado por la DOH -Dirección de Obras Hidráulicas- con un informe técnico y acompañando a los vecinos que se han visto afectados, que aproximadamente son 372 familias, con entrega de agua potable, situación que se va a mantener hasta que se recupere el suministro”, apuntó la autoridad.

    En tanto, entre La Araucanía y la Región del Biobío se reportan un poco más de 10.000 clientes sin suministro eléctrico, todo en rango dentro de porcentajes normales para la zona.

    De la misma forma, en la Región de Los Ríos se han tomado también algunas medidas de carácter preventivo para poder evitar algunas afectaciones por las condiciones climáticas.

    Además permanecen cerrados los puertos de Corral, Valdivia fluvial, Valdivia conectividad y el borde costero de Mehuín, Lago Ranco y Lago Puyehue, de acuerdo a Cebrián.

    En la región de Los Lagos, también de forma preventiva, está cerrado el paso fronterizo Vicente Pérez Rosales, el acceso al volcán Osorno, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, la caleta Gonzalo a Puente Méndez, en la comuna de Chaitén, y el sector La Máquina en la comuna de Hualaihué.

    La directora también recordó que este sistema frontal viene acompañado por una isoterma cero alta, por ello la alarma meteorológica y “en base a estos antecedentes existe un riesgo alto en algunas zonas de remociones en masa de acuerdo a lo proyectado por Sernageomin -Servicio Nacional de Geología y Minería-, por lo que los sistemas van a seguir monitoreando esta condición”.

    “Hacemos el llamado a las personas entonces a mantenerse informados por canales oficiales, a no acercarse a zonas precordilleras y cordilleras sobre todo en las horas donde se está generando toda esta precipitación y no exponerse de manera innecesaria a situaciones de riesgo”, pidió Cebrián.

    Para terminar invitando a consultar las páginas oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y de Senapred para mantenerse al tanto sobre cómo va a ir evolucionando este sistema frontal.

    Más sobre:SenapredBalanceSistema frontalSurPrecipitacionesAnegacionesNacional

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