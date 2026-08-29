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    Tres detenidos por homicidio de carabinero en Renca: otros tres involucrados siguen prófugos con alerta de Interpol

    La policía recuperó el arma que, según los peritajes balísticos, fue utilizada en el crimen del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez.

    Por 
    Felipe Rivera
    Tres detenidos por homicidio de carabinero en Renca: otros tres involucrados siguen prófugos con alerta de Interpol DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Carabineros informó este sábado que logró identificar a los presuntos autores materiales del homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, funcionario de 32 años que murió baleado la tarde del jueves 27 de agosto en la comuna de Renca. Hasta el momento, tres sujetos han sido detenidos.

    En tanto, tres hombres, todos chilenos y mayores de edad, permanecen prófugos y mantienen órdenes de detención vigentes, además de una alerta de ubicación de Interpol. La institución anunció que difundirá sus identidades y fotografías para solicitar información sobre su paradero.

    Entre los primeros antecedentes conocidos del caso se planteó que Ortiz realizaba labores de reparto en paralelo a su trabajo como carabinero y que habría llegado hasta Renca para efectuar una entrega. Sin embargo, esa versión aún forma parte de los aspectos que la investigación busca esclarecer.

    Desde Uber Eats señalaron este sábado que el carabinero fallecido no tenía vínculo con la empresa.

    El comandante Fernando Bozo, jefe del Departamento OS9 de Carabineros, señaló que los sujetos registran antecedentes por delitos violentos, receptación, porte de armas de fuego y robo.

    “Esto claramente es una banda criminal y todos los sujetos que estamos buscando tienen antecedentes pretéritos por delitos violentos de receptación, porte de arma de fuego y robo”, afirmó.

    Tres detenidos por homicidio de carabinero en Renca: otros tres involucrados siguen prófugos con alerta de Interpol DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Las diligencias desarrolladas en coordinación con la Fiscalía ECOH han incluido allanamientos principalmente en el sector norte de la Región Metropolitana, declaraciones de testigos y testigos reservados, revisión de cámaras de seguridad y otras técnicas especiales de investigación.

    Uno de los principales avances de la investigación fue la recuperación de un arma de fuego que, según informó Carabineros, fue sometida a peritajes balísticos. “Tenemos ya en nuestro poder [el arma] y el Laboratorio de Criminalística ha realizado los cotejos balísticos situando esa arma como la autora del homicidio a nuestro carabinero”, explicó el comandante Bozo.

    La investigación también se ha extendido a personas que presuntamente habrían prestado apoyo a los autores después del crimen.

    Según Carabineros, entre las conductas investigadas se encuentran ocultar a los sospechosos, ayudarlos a cambiarse de ropa, deshacerse del arma y eliminar evidencia. También fue detenido un sujeto vinculado a la quema del vehículo utilizado en el hecho, posteriormente incendiado en Quilicura.

    Acá no estamos persiguiendo [solo] a los autores materiales, sino que a todos aquellos que le están prestando cobertura”, señaló Bozo.

    Tres detenidos durante el viernes

    El fiscal de la Fiscalía ECOH RM, Cristóbal Salazar, confirmó que los investigadores consiguieron individualizar a quienes habrían participado directamente en el homicidio, además de personas que presuntamente prestaron cobertura o encubrimiento.

    El persecutor sostuvo que, por ahora, “no podemos descartar a la fecha que efectivamente formen parte también de la organización criminal. Entonces, está en materia de investigación”.

    Tres detenidos por homicidio de carabinero en Renca: otros tres involucrados siguen prófugos con alerta de Interpol DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Fiscalía informó que tres personas detenidas durante el viernes fueron presentadas este sábado ante el tribunal, que resolvió ampliar su detención por cinco días. Su formalización quedó fijada para el próximo jueves.

    El fiscal Salazar evitó detallar el rol que habría tenido cada una de ellas, debido a que todavía existen diligencias pendientes.

    El Ministerio Público tampoco ha establecido una hipótesis definitiva respecto del móvil del crimen ni sobre las razones por las que Ortiz se encontraba en el lugar.

    “Acá estamos en presencia a lo menos de un homicidio simple, pero también la calificación jurídica de este hecho podría ser un robo con homicidio. En este sentido podrían ser ambas hipótesis”, indicó el fiscal.

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    Más sobre:RencaCarabinerosOS9Fiscalía ECOHHomicidioAlejandro Ortiz VásquezNacionalPolicial

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