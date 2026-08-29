Atentado incenciario en Los Sauces: brigada especializada de la PDI realiza las primeras diligencias

Un atentado incendiario contra dos trabajadores se registró en la comuna Los Sauces, ubicada en la Región de la Araucanía.

Durante el mediodía del pasado viernes, empleados de una empresa que mantiene una faena forestal en el fundo Pillanmahuida fueron atacados por dos sujetos encapuchados.

Los antisociales portaban armas de fuego cortas y vestían ropa de tipo camuflaje. Llegaron hasta el sito en una camioneta negra e intimidaron a las víctimas, a las que les robaron diferentes especies personales, como herramientas y dinero en efectivo.

Posteriormente, los atacantes incendiaron una máquina retroexcavadora y dos camionetas pertenecientes a la empresa .

“También sustraen una tercera camioneta, en la cual se dan a la fuga”, según explicó el subcomisario Sebastián Lara, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), de la Policía de Investigaciones (PDI) en Angol. Existen seguros comprometidos en este caso.

En el sitio, los encapuchados dejaron escritos vinculados a presos mapuches y temáticas referentes, según consignaron desde la PDI.

Por instrucción de la Fiscalía, personal de la BIPE está trabajando en el sitio del suceso, con empadronamiento de víctimas y testigos. El resultado de esta labor será reportado a la fiscalía de Primeras Diligencias.