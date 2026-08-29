Nueva estación de trenes de Curicó comienza a operar tras 16 años y recibe a sus primeros pasajeros

Nueva estación de Curicó comienza a operar tras 16 años y recibe a sus primeros pasajeros

Curicó volvió a contar este sábado con una estación ferroviaria definitiva. Después de 16 años operando desde una instalación provisoria, la nueva infraestructura recibió su primer servicio de pasajeros y comenzó oficialmente sus operaciones.

La inauguración fue encabezada por el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange; el presidente del directorio de EFE, Jorge Claude; el gobernador regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca; y el alcalde de Curicó, George Bordachar.

La construcción requirió una inversión de US$4,3 millones y forma parte del proyecto de mejoramiento integral del servicio ferroviario entre Estación Central y Chillán.

“Pasaron 16 años para que este lugar fuera recuperado para la ciudadanía a través de una inversión de 4,3 millones de dólares, recursos que se traducen en un espacio mucho más cómodo y seguro para la espera de los servicios ferroviarios”, señaló De Grange.

Nueva estación de Curicó comienza a operar tras 16 años y recibe a sus primeros pasajeros

La antigua estación había sido construida durante la década de 1940. Los daños provocados por el terremoto de 2010 obligaron a demolerla y, desde entonces, las operaciones se mantuvieron en un inmueble contiguo perteneciente a EFE.

“Quizás uno esperaría que estos proyectos demoraran menos. Como gobierno estamos empujando con mucha intensidad la facilitación regulatoria, de tal forma que no nos demoremos 16 años en reabrir una estación de trenes que fue dañada por un terremoto”, agregó el biministro.

El presidente de EFE, Jorge Claude, sostuvo que la nueva estación permitirá mejorar las condiciones del servicio y avanzar hacia una red con estándares internacionales.

“Nosotros tenemos como objetivo aportar a la calidad de vida de las personas, ayudándoles en lo posible a proporcionarles un servicio que sea cada vez más cómodo, cada vez más eficiente, cada vez más regular, que cumpla con los horarios”, afirmó.

Nueva estación de Curicó comienza a operar tras 16 años y recibe a sus primeros pasajeros

De las 12 estaciones que forman parte del tramo entre Estación Central y Chillán, seis se encuentran en la Región del Maule. Por ello, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, destacó la importancia del tren tanto para los desplazamientos internos como para la conexión con otras zonas del país.

El alcalde de Curicó, George Bordachar, aseguró que la recuperación del recinto también podría beneficiar al turismo y al comercio local.

“Era una prioridad recuperar nuestra estación para nuestros emprendedores, nuestro turismo. Todo va a ser beneficioso con este recinto, porque recuperamos algo que teníamos perdido por muchos años”, señaló.

Consultado por las condiciones del entorno, Bordachar afirmó que el municipio reforzará el trabajo de seguridad y recuperación de espacios públicos en los sectores cercanos a la estación.

Descuento durante septiembre

Como parte de la puesta en marcha, EFE anunció una promoción de 15% de descuento en el tramo de regreso para quienes compren pasajes de ida y vuelta en una misma transacción.

El beneficio estará disponible los martes, miércoles y jueves de septiembre, con excepción del jueves 17, y se aplicará a todas las combinaciones de viaje cuyo origen o destino sea Curicó.

Claude aclaró que la rebaja será temporal y que, hasta ahora, no está contemplado extenderla durante el resto del año.



