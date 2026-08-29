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    Tornado F0 en Yungay: Meteorología explica categoría de fenómeno con vientos sobre 100 km/h

    La meteoróloga Claudia González informó que la Dirección Meteorológica de Chile categorizó el fenómeno registrado en Ñuble como F0 a partir de los daños observados en registros audiovisuales.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Tornado F0 en Yungay: Meteorología explica categoría de fenómeno con vientos sobre 100 km/h

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que el fenómeno registrado durante el viernes en la noche en la Región de Ñuble, cercano a la comuna de Yungay, correspondió a un tornado categorizado como F0.

    La meteoróloga de la DMC Claudia González explicó que el fenómeno presentó vientos que superaron los 100 kilómetros por hora, de acuerdo con los daños que pudieron observarse en registros audiovisuales.

    “Como Dirección Meteorológica, lo hemos categorizado como F0, con vientos que superaron los 100 kilómetros por hora, debido a los daños que se pudieron ver en los registros audiovisuales”, señaló González.

    Tornado F0 en Yungay: Meteorología explica categoría de fenómeno con vientos sobre 100 km/h. Imagen referencial.

    La meteoróloga indicó además que se mantiene un aviso y una alerta vigente para el área, asociados a condiciones con características tornádicas.

    Asimismo, señaló que en la zona todavía se espera inestabilidad y precipitaciones.

    Respecto de la jornada siguiente, González indicó que “solamente se van a esperar precipitaciones de tipo débiles y sin la probabilidad de tormentas eléctricas”.

    Tornado F0 en Yungay: Meteorología explica categoría de fenómeno con vientos sobre 100 km/h

    Por otro lado, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez se refirió a la situación, señalando mediante su cuenta de X que hay “al menos 30 casas afectadas por el tornado que azotó dicha comuna anoche. Varias con afectación grave”.

    En ese sentido, expresó que el “delegado presidencial ya se encuentra en contacto con Senapred para la primera asistencia a la emergencia”.

    Más sobre:TornadoYungayÑubleMeteorologíaClimaDirección MeteorológicaDesastreAfectados

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