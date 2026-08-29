León XIV envía ayuda económica a Nepal tras inundaciones que dejan más de 669 muertos

El papa León XIV envió una ayuda económica a Nepal para atender las necesidades más urgentes de la población afectada por las inundaciones registradas el miércoles 26 de agosto en una extensa región cercana al Tíbet.

La contribución fue acordada con la Nunciatura Apostólica de Nepal y permitirá apoyar el trabajo de Cáritas Nepal, que desarrolla labores bajo la dirección del Vicariato Apostólico.

Entre las acciones que ya se encuentran en marcha están la entrega de alimentos, artículos de primera necesidad y espacios de acogida para las personas que lo perdieron todo producto de la catástrofe.

“Se trata de una primera ayuda que el Santo Padre, como en otras ocasiones, ha querido enviar para atender las necesidades primarias y urgentes de la población”, explicó el prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el arzobispo Luis Marín de San Martín.

León XIV envía ayuda económica a Nepal tras inundaciones que dejan más de 630 muertos

Agregó que “es un signo rápido y concreto para transmitir, sobre todo a los más vulnerables, la cercanía y la ternura del Santo Padre, como una caricia de la Iglesia que los acompaña y los sostiene”.

El último balance consignado da cuenta de más de 669 personas fallecidas y casi 3.000 desaparecidas en las distintas regiones afectadas.

Además, el ejército nepalí fue desplegado para colaborar en el rescate de más de 100 personas que se cree permanecen atrapadas al interior del túnel de una central hidroeléctrica ubicada en el distrito más afectado del país.

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Conferencia Episcopal Italiana destina 500 mil euros

La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) también anunció ayuda para Nepal y otras zonas del mundo afectadas por desastres naturales, entre ellas Colombia, Perú e Indonesia.

La institución decidió destinar un total de 500.000 euros, provenientes de los fondos del 8 por mil que los ciudadanos asignan a la Iglesia católica, para atender las necesidades más urgentes.

“Se trata de un signo de cercanía de la Iglesia italiana a las poblaciones que se encuentran afrontando importantes emergencias humanitarias. El sufrimiento de quienes viven lejos no puede sernos ajeno: nos concierne y nos llama a la responsabilidad”, señaló el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI.

La Conferencia Episcopal Italiana agregó que “tender la mano a quien se encuentra en dificultad significa reconocer que nadie puede salvarse por sí solo y que lo que nos une es más fuerte que las distancias”.