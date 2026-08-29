65 mil millones de barriles y control para EEUU: los alcances del “acuerdo petrolero” de Trump con Venezuela

Sobre 65 mil millones de barriles de petróleo venezolano pasarán al control de Estados Unidos, tras un acuerdo entre la administración de Donald Trump y el país sudamericano. La medida ya fue apoyada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la colectividad del Gobierno.

“Está iniciando una nueva era de recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad para nuestro pueblo”, señaló Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

El “ mayor acuerdo petrolero de la historia mundial ”, como le llamó el líder republicano, “reforzará en gran medida la ya creciente relación entre Venezuela y Estados Unidos”, según afirmó el mandatario.

La transacción duplicará con creces las reservas de petróleo de Washington, además de que el control mayoritario sobre los barriles de reservas probadas no tendrá costo para el contribuyente estadounidense.

En paralelo, según añadió el presidente de EE.UU., la medida disminuirá “sustancialmente los precios del gas para todos los norteamericanos durante mucho tiempo, mientras ayuda a continuar situando a Venezuela en un camino hacia un éxito tremendo y gran prosperidad”.

Bajo la dirección de Trump, el acuerdo fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la presidenta interina de Venezuela.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: Europa Press/Contacto/Francesco Fotia / Agf. Europa Press/Contacto/Francesco

Rubio sostuvo que el tratado “demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump está generando victorias bajo la premisa de Estados Unidos Primero: asegurando reservas estables y petróleo a bajo costo en nuestro hemisferio, y reduciendo los precios de la gasolina aquí en casa”.

Así, el secretario de Estado recalcó que el acuerdo traerá cerca de $100.000 millones en inversión privada para Venezuela, lo que “creará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía”.

Durante la noche del viernes, Rodríguez agradeció públicamente al mandatario norteamericano y a Rubio por su apoyo en la elaboración del trato.

En esta línea, recalcó que su objetivo es “avanzar hacia la consolidación de una potencia energética productora”. La mandataria interna también mencionó que la medida impulsará, entre otras cosas, el crecimiento económico de Caracas y la recuperación y modernización de la industria nacional.

Asimismo, comentó que “facilitará un importante flujo de inversión destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructuras estratégicas para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos”.

La autoridad venezolana precisó que este compromiso “permitirá un aumento significativo de la producción de petróleo con la participación de operadores privados. Contempla el desarrollo de 17 yacimientos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en impuestos para el Estado”.

Por su parte, el PSUV manifestó su “pleno respaldo” ante los acuerdos firmados con EE.UU: “acompañamos los mecanismos de recuperación productiva que priorizan los intereses nacionales y permitan superar el impacto de más de una década de sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales e injustos bloqueos”.

Desde la tienda también señalaron que “se trata de aprovechar todas las herramientas posibles, dentro del marco constitucional para poner nuestras inmensas reservas de hidrocarburos al servicio del desarrollo nacional”.