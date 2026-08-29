Prensa española apunta a Gabriel Suazo tras la caída del Sevilla ante el Atlético de Madrid: “Ha dado la nota negativa”

El Sevilla de Gabriel Suazo sufrió su primera derrota en la temporada 2026-27 de LaLiga. Tras un arranque perfecto en las dos primeras jornadas -con triunfos sobre Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao- el Atlético de Madrid le dio un golpe de realidad al conjunto de Andalucía con un categórico 3-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El chileno asomó como capitán en el cuadro local, alcanzando un estatus superior en su segunda campaña vistiendo la camiseta del Nervión. Sin embargo, esta nueva valoración también le trae más responsabilidades que la prensa española no tarda en hacer notar. Y es que en el análisis del tropiezo contra los colchoneros, los portales ibéricos apuntaron al lateral nacional e, incluso, cuestionaron su rol portando la jineta.

El sitio Estadio Deportivo, por ejemplo, lo calificó con la peor nota del plantel y le dejó un duro recado. “La banda izquierda del Sevilla, en estas circunstancias, da auténtico pavor. Lo dicho, la prueba de hoy era muy complicada, pero es que las llegadas se consumaban por ahí, bien Simeone en ver el gran debe del equipo. Muy complicado buscar la consistencia defensiva teniendo ese carril...”, señalaron, colocándole apenas un dos.

Suazo es criticado en España tras duelo del Sevilla ante Atlético de Madrid. Foto: @SevillaFC.

En esa misma línea se expresó Diario de Sevilla, periódico que también repasó su nivel dentro de la cancha y la importancia que posee dentro del vestuario. “Sufre mucho. Ataca mejor que defiende y le han dado la responsabilidad del brazalete a un futbolista que lleva en Sevilla apenas un año”, remarcaron.

Por último, El Desmarque tampoco se guardó nada. “Fácilmente desbordado en los ataques colchoneros, firmó una primera mitad calamitosa a nivel defensivo. En la segunda se tapó algo más, pero ha dado la nota negativa del mes de agosto”, puntualizaron, evaluándolo con la calificación más baja.

Tras estas críticas, Suazo sufre un retroceso justo cuando el Sevilla estaba con buenas sensaciones por el prometedor arranque en la liga española. Ahora, tendrá la misión de enmendar su papel en el compromiso de la cuarta fecha, cuando visiten al Espanyol en Barcelona. Dicho cotejo está programado para el domingo 6 de septiembre, a las 16 horas de Chile.