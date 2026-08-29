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    Una marca de 52 años: Cristian Campestrini se mete en los libros igualando el récord de longevidad en el fútbol chileno

    Este sábado, en la visita de Rangers a Unión Española por el torneo de la B, el golero argentino de los piducanos alcanzó la marca como el futbolista de más edad en jugar en el balompié local, equiparando a Raúl Coloma, quien lo consiguiera en 1974.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Cristian Campestrini, titular en la visita de Rangers a Unión Española. Foto: @Rangersdetalca_

    Rangers de Talca está urgido con salir de la última posición de la Liga de Ascenso, para evitar la caída hacia la tercera categoría. En paralelo, uno de los suyos entró en los libros de historia del fútbol nacional. El portero argentino Cristian Campestrini, titular en el choque ante Unión Española de este sábado, en Santa Laura, igualó el récord de longevidad en el balompié profesional chileno.

    Debieron pasar más de 50 años para que se lograra equiparar el registro del futbolista de más edad en jugar en el fútbol criollo. Campestrini, nacido el 16 de junio de 1980 en San Nicolás de los Arroyos, ingresó a la cancha de los hispanos con 46 años, dos meses y 13 días. De esta manera, iguala la plusmarca que le pertenecía en solitario al también portero Raúl Coloma.

    El 22 de septiembre de 1974, vistiendo los colores de Ferroviarios, enfrentó a Linares en el Estadio Fiscal de dicha ciudad con 46 años, dos meses y 13 días, la misma edad del actual golero rojinegro. Coloma, quien debutó en 1950 en Ferrobádminton, fue seleccionado nacional entre 1955 y 1960. Jugó en el histórico triunfo de Chile 4-2 sobre Argentina en 1959, reemplazando a Sergio Livingstone un minuto después de haber comenzado el duelo. Ese día fue la despedida del Sapito.

    El 12 de octubre de 2021, Raúl Coloma falleció a la edad de 93 años.

    Campestrini ha realizado una carrera con varias estaciones en el país. Llegó en 2019 para defender al arco de Everton. Tras una temporada en los ruleteros, se fue a México, sin embargo volvió en 2022 a atajar en Barnechea. En 2023 recaló en Deportes Limache, y al año siguiente volvió al equipo huaicochero. Para 2025 firmó en Universidad de Concepción, temporada en la cual alcanzaría el ascenso a la Liga de Primera. Este año fichó en Rangers, para mantenerse vigente.

    Ante este hito, entes como la Asifuch (Asociación de Investigadores e Investigadoras del Fútbol Chileno) felicitó al golero transandino, quien fuera pupilo de Diego Maradona en México. “Como Asifuch, felicitamos afectuosamente a Cristian Campestrini por este logro, fruto del profesionalismo y perseverancia de un deportista ejemplar”, publicaron en sus redes.

    El futbolista tuvo una doble razón para festejar, porque su equipo ganó por 1-0 en Independencia y sueña con escapar del descenso. El gol talquino fue de Junior Arias, de lanzamiento penal. El equipo que dirige Ivo Basay sumó 12 puntos, a cinco de Santa Cruz, el penúltimo.

    Si Campestrini juega el próximo partido de Rangers, sería en solitario el futbolista más veterano de la historia del fútbol chileno. El viernes 4 de septiembre, los talquinos recibirán a Deportes Temuco, por la fecha 24.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de AscensoCristian CampestriniRangersRécord de longevidadFútbol chilenoPrimera B

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