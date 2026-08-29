Senapred decreta alerta amarilla para comuna de Ñuble por crecida de estero

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la tarde de este sábado alerta amarilla para la comuna de Quillón, en la Región de Ñuble, por la crecida del estero Coyanco.

La medida fue adoptada tras recibir información de la Dirección General de Aguas (DGA) que alertaba de un incremento en su caudal, reportado por la estación hidrométrica ubicada en el puente Coyanco PFC, que supone un riesgo para la población cercana a dicho curso de agua.

Ante esto, la dirección regional del Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, decretó la alerta amarilla desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

La normativa permite que se alisten de manera escalonada los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento.

Esto con el objeto de evitar que crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.