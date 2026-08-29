Sistema frontal provoca diferentes afectaciones en la red vial de la Región del Ñuble

En medio de fuertes vientos, precipitaciones y nubes con características tornádicas, cuatro rutas resultaron damnificadas por un sistema frontal que afecta a la Región del Ñuble. De todas formas, la conectividad ya fue restablecida en todos los caminos por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Las condiciones meteorológicas adversas, hasta el momento, han golpeado principalmente a la zona sur de la región. En este contexto, surgieron afectaciones en la conectividad vial.

“Registramos situaciones en tres comunas y en todos los casos se logró restablecer el tránsito. En Yungay, durante la noche, un viento fuerte con características tornádicas provocó la caída de árboles y elementos sobre la Ruta N-97-Q, en el sector de Cholguán, kilómetro 35″, explicó el seremi de Obras Públicas, Luis Carrasco.

En este escenario, los equipos de Vialidad no pudieron intervenir de forma directa porque los árboles habían quedado energizados. “Fue necesario que personal especializado de Frontel realizara el retiro, tras lo cual se pudo habilitar nuevamente la ruta”, detalló la autoridad.

Sistema frontal provoca diferentes afectaciones en la red vial de la Región del Ñuble

Esta mañana, también en Yungay, las precipitaciones provocaron un derrumbe en la Ruta N-59-Q, sector Puente La Fábrica, que fue despejado por las cuadrillas del MOP, recuperando así la conectividad.

Asimismo en la Ruta N-66, sector San Ignacio de Palomares en Ránquil, cayó un árbol. El despeje se realizó por parte de equipos de la cartera de Obras Públicas, junto a particulares.

“En Pinto, en la Ruta N-633, camino hacia la Reserva Ñuble, se retiró un árbol de gran tamaño que afectaba la calzada en el kilómetro 12,1. Todas estas rutas se encuentran actualmente habilitadas”, reforzó Carrasco.

El despliegue de contratos globales y cuadrillas permanecerá mientras sigan las condiciones meteorológicas adversas, con monitoreo a la red vial de Ñuble.

Balance hídrico en Ñuble

Según detalló la autoridad del MOP, se han registrado durante las últimas 24 horas 1,7 milímetros de lluvia en Chillán, 0,8 milímetros en San Carlos, 0,6 en Quirihue, 6,2 en Bulnes y 55,7 milímetros en Cholguán, comuna Yungay.

“A esto se suma una acumulación de nieve de 1 metro y 84 centímetros en la estación Volcán Chillán”, comentó el seremi.

Sobre el comportamiento de los caudales, afirmó que “hasta el mediodía de este sábado, ninguno de los ríos monitoreados en la Región de Ñuble se encuentra en condición de riesgo de desborde”.

De igual forma, como el sistema frontal sigue afectando a la región, Carrasco aseguró que se mantendrá una vigilancia permanente de la infraestructura pública y los cursos de agua.