Paso Los Libertadores reabrirá este 31 de agosto para tránsito de carga terrestre

El paso internacional Cristo Redentor abrirá este próximo 31 de agosto, exclusivamente para carga terrestre y con una serie de condiciones.

Así lo informaron durante este sábado el equipo de coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores, el Sistema Integrado Cristo Redentor y la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes.

El paso Los Libertadores fue temporalmente suspendido este pasado lunes 24 de agosto por las condiciones meteorológicas desfavorables para la alta cordillera, incluyendo nevadas.

La determinación de reapertura se tomó tras una reunión del Comité del Sistema Cristo Redentor de las coordinaciones chilenas y argentinas. Se consideraron los informes de transitabilidad segura y condiciones meteorológicas favorables planteados por los equipos técnicos de las vialidades de ambos países.

De esta forma, se fijó este próximo lunes para la reapertura, que será exclusivamente para tránsito de carga terrestre, desde las 08:00 a las 20:00 horas chilenas y a partir de las 09:00 a las 21:00 horas argentinas, en ambas direcciones.

No se va a habilitar tránsito de otro tipo, con el objetivo de brindar condiciones de transitabilidad segura a todos los usuarios y sistemas.