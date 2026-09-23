Homicidio del Poroto en Lo Espejo mantiene en alerta a policías por posible brote de violencia

Cerca de ocho impactos de bala tenía el cuerpo de Héctor Aladino Cárdenas Venegas (45), alias “ el Poroto” , sujeto vinculado a bandas de narcotraficantes de la comuna de Lo Espejo, específicamente de la población José María Caro.

Su cuerpo fue encontrado al interior de un vehículo en la intersección de los pasajes 21 Sur con 6 Poniente, cerca de su domicilio. Los investigadores presumen que iba llegando a su casa cuando, de manera sorpresiva, fue interceptado por desconocidos quienes abrieron fuego contra él.

Cercanos a la víctima llevaron al sujeto al SAR Julio Acuña Pinzón buscando salvarle la vida, pero terminó falleciendo a causa de las heridas que le provocaron los múltiples disparos. En ese lugar se produjeron incidentes por lo que tuvo que llegar Carabineros.

Cárdenas estaba siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Sur luego de que, presuntamente, realizara una amenaza de muerte contra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC). Según dijo la propia alcaldesa en una entrevista con La Segunda en febrero de este año, el imputado habría ofrecido $ 100 millones a sujetos extranjeros para asesinaran a la jefa comunal.

La iniciativa delictual del Poroto surgió, presuntamente, luego de que la jefa comunal realizara un operativo de demolición de la sede del club deportivo Juventud Varsovia, que luego cambió su nombre a Juventud Polonia, donde Cárdenas tenía fuertes lazos. Ese operativo se realizó el 15 de enero. Según lo informó la propia alcaldía, la demolición se debió a “distintos hechos de violencia asociados al narcotráfico y el uso de armas que ocurrían permanentemente en ese sector”. Ese hecho no habría caído bien al Poroto, quien participaba activamente del club.

Lo que los detectives se encuentran investigando es si el crimen del Poroto se trató de un ajuste de cuentas o de una disputa territorial. También se preveía que hubiese una represalia por la muerte del sujeto que tenía varios vínculos delictuales en la zona.

Amenazas y funeral de alto riesgo

El sector donde el Poroto fue asesinado amaneció con fuerte presencia policial. Durante la noche del martes, la Fiscalía ECOH, Carabineros y la PDI llegaron hasta el sitio del suceso. “Son varias investigaciones en curso las que tiene la víctima, pero en este momento es víctima y estamos investigando el homicidio propiamente tal”, señaló el subprefecto Robert Briones de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.

El fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, añadió que se realizaron dos allanamientos en virtud del homicidio. “Lamentablemente no se encontró evidencia que nos permitiera formalizar a alguna persona. Pero hace rato que se venían realizando diligencias en torno a ese imputado”, agregó.

En miras de que la muerte extingue la responsabilidad penal, el fiscal Barros dijo que la investigación continuaría con otros sujetos que figuran como blancos investigativos de la supuesta amenaza. Además, el persecutor señaló que había “varios más” con esa condición.

Barros añadió que la investigación por amenaza tenía la complejidad de que no fue de manera directa, sino que surgió por un tercero que filtró la información. Quienes conocen de la causa señalan que el Poroto era hábil en el tráfico de la droga puesto que “no la tocaba”, sino que lo hacía mediante terceros .

La alcaldesa Reyes dijo que el asesinato del Poroto “muestra el nivel de violencia con que operan el crimen organizado. Eso nos parece que es complejo y grave”. Agregó que solicitó al gobierno que realizara un despliegue preventivo para las zonas de la comuna que están “en conflicto”. “ Que hayan asesinado a alguien antes de las cinco de la tarde, a plena luz del día, que haya sido un enfrentamiento entre bandas, muestra cómo el crimen organizado se mueve con absoluta impunidad en nuestro territorio . Y eso es algo que hay que abordar como Estado en conjunto”, afirmó.

Por su lado, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que se comunicó con la alcaldesa y que se dispuso de tres puntos que serán resguardados por Carabineros. “Se han tomado todos los resguardos. He tenido contacto con la alcaldesa de la comuna, con el delegado presidencial, con el seremi y con Carabineros. Se están tomando todos los resguardos, esperamos que sea calificado como funeral de alto riesgo para darle tranquilidad a la población, pero además están los servicios preventivos en diferentes puntos de interés”.

Por su lado, el abogado de la familia de Cárdenas, Cristián Moya, garantizó que la despedida “va a ser una situación bastante pacífica, como fue la conducta de Héctor”. Recalcó que su defendido nunca fue formalizado por la causa de amenazas.

Hasta el cierre de esta edición el cuerpo aún no era entregado a la familia.