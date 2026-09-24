Dos personas baleadas deja agresión en la comuna de Maipú: sujetos habrían seguido a una de las víctimas

El ataque a disparos impactó a vecinos de La Florida. (Imagen: T13)

Dos personas resultaron lesionadas con heridas de bala tras una agresión ocurrida en horas de la noche en la comuna de Maipú.

De acuerdo a información preliminar, los hechos se registraron alrededor de la medianoche, cuando una mujer de nacionalidad venezolana presuntamente estaba huyendo de un grupo de personas y se refugió en un local comercial.

Según detalló el capitán de Carabineros, Ignacio Gatica, Oficial de Ronda Rinconada, “entró a este local comercial para refugiarse de una posible agresión. En este contexto, las personas también ingresan a este inmueble y la agreden, y también agreden al locatario de este inmueble, también de nacionalidad venezolana, que intenta evitar esta agresión”.

A raíz del hecho es que la mujer resultó con una herida de bala en su muslo y el hombre en su abdomen. Ambos fueron trasladados hasta el Hospital El Carmen donde se encuentran fuera de riesgo vital.

“Se presume es que puede haber sido por alguna rencilla anterior que esta mujer venía huyendo de estas personas que al parecer son de nacionalidad ecuatoriana, por lo cual indicaron testigos”, añadió el funcionario policial.

A raíz del hecho es que el local comercial también resultó con daños.