Violento turbazo en Maipú: sujetos amenazaron a familia y dispararon al aire en su huida

Un violento turbazo se registró durante la noche del miércoles en la comuna de Maipú, donde un grupo de alrededor de ocho delincuentes ingresó a una vivienda amenazando a la familia y sustrayendo diversas especies.

Los hechos se registraron antes de las 22:00 horas cuando el grupo de sujetos ingresó al domicilio forzando el portón de acceso.

Según detalló el capitán Ignacio Gatica, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada, “Quienes ingresaron al inmueble forzando el portón de acceso y mediante la intimidación de armas de fuego sustrajeron diversas especies electrónicas y dinero efectivo”.

En el domicilio se encontraba una mujer junto a sus dos hijos de 13 y 18 años, y a raíz del hecho no resultaron personas lesionadas.

De acuerdo a lo que agregó el funcionario policial, “cuando huyeron del domicilio, huyeron en dos vehículos, y en ese momento fue cuando hicieron los disparos al aire”.

Es así como en las afueras del domicilio se encontraron dos vainas percutadas.

Por el momento se desconoce el avalúo de lo sustraído por los delincuentes.