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    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    El CEO de Meta anunció una nueva generación de dispositivos que integran inteligencia artificial, incluyendo lentes Ray-Ban sin cámara, un visor de realidad virtual de apenas 100 gramos y nuevas funciones para Muse, su agente personal de IA.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Mark Zuckerberg presentó las principales novedades de Meta Connect 2026, el encuentro anual de la compañía dedicado a la inteligencia artificial, los dispositivos inteligentes y las tecnologías de realidad virtual y aumentada.

    Durante su discurso en Menlo Park, California, el fundador de Facebook expuso la estrategia con la que Meta pretende llevar la inteligencia artificial a una nueva generación de dispositivos personales, capaces de acompañar a los usuarios durante sus actividades cotidianas.

    Los anuncios incluyeron nuevos lentes inteligentes desarrollados junto a Ray-Ban y Oakley, un dispositivo de realidad virtual mucho más ligero que los visores tradicionales y una importante actualización de Muse, el agente de inteligencia artificial que Meta presentó a comienzos de septiembre.

    La compañía también anunció que ampliará considerablemente su catálogo de wearables, con el objetivo de superar los 100 estilos de lentes con inteligencia artificial antes de que termine el año.

    Ray-Ban Meta Audio: lentes inteligentes sin cámara y con 12 horas de batería

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Una de las principales novedades fue Ray-Ban Meta Audio, una nueva categoría de lentes inteligentes que prescinde de la cámara para concentrarse en la reproducción de sonido, las llamadas y las funciones de inteligencia artificial.

    Con un peso de apenas 43 gramos, los dispositivos permiten escuchar música, conversar con el asistente de Meta y realizar llamadas sin necesidad de utilizar audífonos convencionales.

    Su batería promete hasta 12 horas de autonomía, con otras 48 horas adicionales mediante el estuche de carga.

    Estarán disponibles en los diseños Clubmaster y Burbank, con precios que comenzarán en 349 dólares (unos CLP$335,000) y entregas programadas a partir del 13 de octubre.

    Zuckerberg también presentó la tercera generación de los Ray-Ban Meta, que incorporan una cámara de 12 megapixeles, grabación de video en resolución 3K, seis micrófonos y hasta nueve horas de batería.

    Su precio inicial será de 449 dólares (unos CLP$431,000).

    Muse: una inteligencia artificial que podrá utilizar tu computador y acompañarte en los lentes

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    La inteligencia artificial tuvo un papel central durante la presentación. Meta anunció nuevas capacidades para Muse, su agente personal de IA, diseñado para ejecutar tareas en nombre de los usuarios y no limitarse a responder preguntas.

    Entre las novedades destaca un sistema de voz en tiempo real que permitirá mantener conversaciones prolongadas mientras el agente continúa realizando tareas.

    También se presentó Muse Realtime Avatar, una tecnología capaz de representar al asistente mediante un avatar digital interactivo.

    La compañía confirmó que Muse llegará a sus lentes inteligentes durante los próximos meses. De esta manera, los usuarios podrán pedirle que analice lo que tienen delante y realice acciones relacionadas con esa información, como buscar un producto o procesar una lista de compras.

    Otra de las novedades es que Muse podrá controlar aplicaciones en computadores Mac, con autorización del usuario, para realizar tareas de manera autónoma.

    Muse Charm

    Además, Meta presentó Muse Charm, un pequeño dispositivo portátil que permitirá interactuar mediante la voz con el agente de inteligencia artificial.

    La compañía entregará más detalles sobre este producto antes de que termine el año.

    Meta VR Glasses: un visor de realidad virtual de solo 100 gramos

    Otro de los anuncios fue Meta VR Glasses, un dispositivo que busca trasladar las experiencias de realidad virtual a un formato mucho más compacto que el de los visores tradicionales.

    Con un peso aproximado de 100 gramos, estos lentes son cinco veces más ligeros que Meta Quest 3.

    Los Meta VR Glasses incorporan una pantalla 5K basada en tecnología micro-OLED y utilizan un módulo externo que contiene los procesadores y la batería, reduciendo el peso que debe soportar el rostro.

    Meta VR Glasses

    Los usuarios podrán visualizar películas en pantallas virtuales de gran tamaño, disfrutar experiencias deportivas inmersivas y trabajar con múltiples ventanas digitales.

    El sistema también permitirá convertir una mesa en un teclado y panel táctil virtual mediante el seguimiento de las manos.

    Entre sus funciones se incluyen videollamadas mediante representaciones digitales fotorrealistas de los participantes y un catálogo de más de 75 videojuegos que podrán utilizarse sin controles físicos.

    Meta confirmó que los nuevos lentes llegarán durante la primavera de 2027 en Estados Unidos, con un precio inicial de 1.299,99 dólares (unos CLP$1,249,000).

    Nuevas funciones para los lentes inteligentes y expansión internacional

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios Alejandro Jofré / La Tercera

    La compañía también anunció mejoras para Meta Ray-Ban Display, sus lentes con pantalla integrada, que incorporarán nuevas funciones de navegación, notificaciones del teléfono y videollamadas mediante avatares digitales.

    Estos dispositivos comenzarán a llegar a nuevos mercados, incluyendo Canadá, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania.

    Otra novedad fue la incorporación de una función de asistencia auditiva para determinados modelos compatibles.

    El sistema, autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), está dirigido a adultos con pérdida auditiva leve o moderada percibida y llegará inicialmente al mercado estadounidense por 149,99 dólares (unos CLP$143,000).

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Con estos anuncios, Meta busca consolidar una estrategia en la que la inteligencia artificial deje de estar limitada a una aplicación y pueda acompañar a los usuarios mediante dispositivos que se utilizan durante todo el día.

    La propuesta de Zuckerberg combina agentes capaces de ejecutar tareas, lentes inteligentes y entornos de realidad virtual para desarrollar nuevas formas de interacción digital.

    Por ahora, la compañía no ha confirmado fechas de lanzamiento ni precios oficiales en Chile para los principales dispositivos presentados en Meta Connect 2026.

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