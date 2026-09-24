Balance sistema frontal en sur del país: 21 viviendas han resultado dañadas

UN total de 21 viviendas han resultado dañadas a raíz del sistema frontal que afecta a la zona sur del país, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en su último balance entregado la mañana de este jueves.

De acuerdo a lo que detallaron, 20 de las viviendas pertenecen a la región de La Araucanía y una a Los lagos, mientras que otras 16 de Los Ríos se encuentran en evaluación.

Junto con esto, es que se reporta que 16 personas se encuentran aisladas en la región del Biobío.

Respecto al estado de rutas y carreteras, según detallan desde Senapred, diversas rutas de la Región de La Araucanía, se han visto afectadas por inundaciones, a la vez que el paso fronterizo Pino Hachado se encuentra cerrado de forma preventiva.

Respecto al suministro eléctrico, de acuerdo a las cifras entregadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), para las seis de la mañana se registraban 9.417 clientes sin suministro.

De estos, 6.761 pertenecen a la región de La Araucanía, 1.264 a la región de Los Lagos, 973 a Los Ríos, 411 a Biobío y 8 al Maule.

Suspensión de Clases y alertas vigentes

A raíz del sistema frontal es que se encuentran suspendidas las clases en establecimientos educacionales de las comunas de Freire (20), Padre Las Casas (21), Pitrufquén (19) y Pucón (1) en la Región de La Araucanía y en la totalidad de la comuna de Cochamó en la Región de Los Lagos.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantienen vigente una alarma por precipitaciones intensas con isoterma cero alta en zonas en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Además de dos alertas por precipitaciones y múltiples avisos por vientos normales a moderados para la zona sur del país.

Además, se encuentran vigentes cuatro alertas amarillas, tres de ellas por evento meteorológico para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y una por crecidas para las comunas de Mariquina y Lanco en la Región de Los Lagos.