Detienen a adolescente por tráfico de drogas: incautaron más de 3 mil dosis de cocaína de su domicilio en Hualpén

En el marco de diligencias investigativas, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este domingo a un adolescente de 17 años por el delito de tráfico ilícito de drogas tras un procedimiento realizado en su inmueble ubicado en la comuna de Hualpén, Región del Biobío, donde incautaron más 3.504 dosis cocaína.

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Talcahuano, a través de su equipo MT0, acudió bajo una orden de registro al inmueble en la población Irene Frei de la comuna, en el marco de un trabajo investigativo por tráfico ilícito de estupefacientes.

El jefe de la Bicrim, Bernardo Troncoso, precisó que la diligencia fue realizada en coordinación con el Ministerio Público, entidad que lidera la investigación, y autorizada en situación de flagrancia por el Juzgado de Garantía de Talcahuano.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron 233,66 gramos de cocaína base, equivalentes a 3.504 dosis, con un avalúo aproximado de $3.504.900, además de $343.000 en dinero en efectivo y dos teléfonos celulares presuntamente utilizados para la comisión del ilícito.

La denuncia que dio origen a la investigación fue realizada a través de la plataforma Denuncia Seguro, lo que permitió desarticular un punto de venta de drogas en el sector.

El imputado, de nacionalidad chilena y menor de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción para el respectivo control de detención.