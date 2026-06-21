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    Detienen a dos sujetos tras seguimiento policial en Cerrillos y recuperan vehículo robado en Ciudad Satélite

    Carabineros informó que el procedimiento se inició luego de una alerta por un robo con intimidación. En el operativo se recuperó el vehículo sustraído y se detectó que un segundo móvil mantenía encargo vigente por robo.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Detienen a dos sujetos tras seguimiento policial en Cerrillos y recuperan vehículo robado en Ciudad Satélite SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Dos sujetos fueron detenidos durante la mañana de este domingo por receptación de vehículo motorizado, tras un procedimiento desarrollado por personal de la 34° Comisaría Vista Alegre, en la comuna de Cerrillos.

    De acuerdo con información policial, cerca de las 07.15 horas, carabineros fueron alertados vía radial por la ocurrencia de un robo con intimidación en el sector de Ciudad Satélite.

    En ese contexto, se informó que el GPS del teléfono celular de la víctima, que se encontraba al interior del vehículo sustraído, marcaba ubicación en la intersección de Lincoyán con El Reino, en Cerrillos.

    Al llegar al lugar, el personal policial se encontró de frente con otro vehículo, cuyo conductor habría intentado colisionar el carro policial, para luego darse a la fuga.

    Detienen a dos sujetos tras seguimiento policial en Cerrillos y recuperan vehículo robado en Ciudad Satélite JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Tras ello, Carabineros inició un seguimiento controlado, logrando interceptar el móvil y detener a dos ocupantes.

    Posteriormente, al solicitar nuevamente la ubicación del primer vehículo sustraído, los funcionarios lograron su recuperación. Además, al verificar los antecedentes del segundo automóvil involucrado en el procedimiento, se constató que mantenía un encargo policial vigente por robo en la comuna de Macul, con fecha 21 de junio de 2026.

    Por instrucción del procedimiento, se dispuso la concurrencia de personal de la SIP para realizar diligencias autónomas.

    Más sobre:CerrillosRoboPolicialCiudad SatéliteCarabineros

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