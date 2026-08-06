Banco Central: la mayoría de las empresas no prevé ajustar su dotación, pero búsqueda de trabajadores cae respecto a mayo

Algunas empresas indicaron que no subirán su dotación a menos que ocurra un cambio sostenido de los niveles de ventas.

La mayor parte de las empresas del país no espera hacer ajustes en su dotación de personal ni en el corto ni en el mediano plazo. Así respondieron las firmas consultadas por el Banco Central, según dio cuenta en su Informe de Percepciones de Negocios (IPN) de agosto 2026.

Lo que sí, en medio del complejo momento que vive el mercado laboral local, el reporte del instituto emisor revela que la búsqueda de trabajadores experimentó una baja respecto del informe de mayo, ubicándose en un nivel similar al registrado hace un año, mientras que las empresas que sí ajustaron su número de trabajadores fue hacia una ligera disminución.

El documento, que recoge entrevistas en las distintas macrozonas del país y los resultados de la Encuesta de Percepciones de Negocios (EPN), señala que “ en general las empresas han mantenido sus dotaciones de personal ”. La proporción de firmas que declara haber desvinculado trabajadores no exhibe grandes cambios respecto de mediciones previas.

El Banco Central precisa que las visiones contenidas en el informe no coinciden necesariamente con la evaluación que su consejo tiene de la coyuntura económica.

Por qué no crece la contratación

El IPN atribuye la decisión de mantener las plantillas a que su estructura “ ya se ha ido modificando en períodos previos ”, en particular a la baja, por el aumento de los costos laborales, la automatización de algunas tareas y mejoras de procesos. Eso ha implicado, según el informe, designar más y distintas tareas a cada trabajador y no reemplazar los cargos que han quedado vacantes.

Rosanna Costa, presidenta del Banco Central. Dedvi Missene

A ello se suma una condición explícita: algunas empresas indicaron que no subirán su dotación a menos que ocurra un cambio sostenido de los niveles de ventas. El propio informe describe un escenario de demanda débil, con consumidores más cautelosos y márgenes que se han estrechado por el shock de costos asociado al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Los costos laborales aparecen de manera transversal entre los factores que han elevado el gasto de la planilla. El informe menciona al respecto la reducción de la jornada de trabajo, el aumento del sueldo mínimo y el alza del porcentaje de cotización previsional. Sobre esto último, el reporte consigna preocupación de algunos entrevistados por el nuevo incremento de la cotización.

“ No hemos disminuido personal, pero la contratación hoy día es cada vez más cara, es un impacto no menor a la gestión ”, señaló un gerente de comercio citado en el informe.

Por su parte, un gerente de la industria energética describió la escala del ajuste ya realizado: “En comparación al año anterior, son unas 90 personas que decidimos sacar por el cambio en la forma de trabajo. Ahora nos encontramos reclutando, pero no a ese nivel, solo unas 15 personas para gestiones de venta, para capturar alguna demanda de mercado que no estemos viendo”.

Cambian los motivos para contratar

Entre las compañías que sí buscaron ampliar su dotación este año, los principales motivos fueron el inicio de obras o servicios transitorios y el reemplazo de personas desvinculadas por mal desempeño.

Este segundo motivo ha ido ganando peso de forma sostenida desde 2025, según el reporte, con casos de firmas que reemplazaron cargos del área comercial para mejorar su fuerza de ventas.

Todas las otras razones de contratación disminuyeron en el margen, en especial el reemplazo de trabajadores que renunciaron voluntariamente. Un grupo de entrevistados percibe que las personas están cuidando más sus empleos, lo que atribuyen a una mayor preocupación por la estabilidad económica personal y del país.

“ La rotación es fuerte en los cargos más operativos, en el cocinero, el garzón . En lo reciente ha sido más baja, se nota que la gente está cuidando la pega”, dijo un gerente de hotelería, restaurantes y turismo.

En el caso de las desvinculaciones, las principales razones fueron la disminución de ventas, el mal desempeño de los funcionarios y el término de contratos a plazo fijo. La caída de ventas es el motivo que más ha aumentado en lo reciente.

La baja de la jornada laboral ha sido uno de los aspectos que ha encarecido el mercado laboral, según el IPN. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Algunas empresas reconocieron haberse vuelto más exigentes en las evaluaciones para quedarse con los trabajadores más productivos, ante la eventual imposibilidad de reponer vacantes. Otras señalaron que, pese a haber tenido la opción de despedir, no lo hicieron por el alto costo monetario del despido o por la pérdida de personal calificado difícil de reemplazar y capacitar a futuro.

El informe también recoge una mención a la sustitución tecnológica. “ He visto reemplazo de trabajadores por IA. Mucho call center ha disminuido su dotación, en hotelería redujimos a la mitad los call center por reemplazo con chatbots ”, contó un representante de una cámara regional de comercio.

Más gente disponible, pero persisten brechas técnicas

La dificultad para encontrar trabajadores no muestra cambios en relación a comienzos de año, aunque el informe consigna una mayor cautela al momento de seleccionar entre los postulantes.

Salvo en casos vinculados al manejo de máquinas y conocimientos técnicos especializados, las empresas mencionan que hay más mano de obra disponible debido a la menor actividad de ciertos rubros.

En servicios y comercio, algunas firmas relataron que las pretensiones de renta de los postulantes han disminuido. En los sectores agrícola y ganadero, en cambio, se mantienen altas.

El reporte añade que se reconoce una disminución de la rotación de personal, aunque sigue siendo alta entre los jóvenes, por lo que algunas empresas estarían optando por contratar gente de mayor edad, un grupo que según los entrevistados privilegia la estabilidad y tiene mayor experiencia, lo que reduce los costos de capacitación.