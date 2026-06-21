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    Municipalidad de Santiago reinaugura piscina olímpica temperada en el Parque O’Higgins

    El evento de relanzamiento contó con la instalación de una placa en homenaje a la campeona mundial máster, Eliana Busch.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Municipalidad de Santiago reinaugura piscina olímpica temperada en el Parque O´Higgins

    Con una inversión superior a los mil millones de pesos, la Municipalidad de Santiago reinauguró la piscina olímpica temperada del Parque O’Higgins, apuntando a beneficiar a más de 12.000 usuarios mensuales.

    La intervención en el recinto deportivo, que duró 14 semanas, se enfocó en la modernización de la infraestructura y tecnología del lugar. En esta línea, se trabajó en los sistemas de climatización y filtrado para asegurar la temperatura del agua, además de la realización de un recambio completo de la iluminación y una reparación estructural en los baños y camarines.

    Asimismo, se incorporó tecnología digital para controlar accesos y gestionar los usuarios, para poder optimizar la atención del recinto de alto uso social.

    “Se han invertido más de 1.500 millones de pesos en renovar completa esta piscina maravillosa que durante muchos años no tuvo inversión. Hubo que cambiar equipos, cambiar infraestructura, renovarla completa”, señaló el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

    A la reinauguración asistieron el edil, el subsecretario de Deporte, Andrés Otero; el director ejecutivo de la Corporación para el desarrollo de Santiago (Cordesan), Juan Carlos González; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri y la destacada nadadora chilena Eliana Busch. Precisamente, el evento contó con un homenaje a la campeona mundial máster con una placa instalada en su honor.

    Municipalidad de Santiago reinaugura piscina olímpica temperada en el Parque O´Higgins

    Los detalles sobre horarios e inscripciones para utilizar el recinto se encuentran disponibles en la página web piscinatemperadastgo.cl. Los vecinos de la comuna de Santiago cuentan con valores preferenciales y descuentos entre un 20% y un 34% en los cursos, talleres y bloques de nado libre. Esto, al presentar certificados de residencia o cuentas de servicios básicos acreditando el domicilio en la comuna.

    “Cada peso que hoy invertimos en deporte e infraestructura va a significar que en veinte o treinta años más tengamos que construir menos hospitales”, resaltó Otero.

    Proyecto polideportivo en terreno de Fantasilandia

    Durante el evento, el alcalde adelantó una iniciativa de construcción para los terrenos que dejará el parque de diversiones Fantasilandia cuando se instale en San Bernardo. En concreto, la Municipalidad de Santiago busca levantar un megadeportivo de 6,5 hectáreas al servicio de los vecinos de Santiago y de la Región Metropolitana.

    “Tenemos un proyecto ambicioso, donde vamos a necesitar la ayuda del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio del Deporte para concretarlo, porque es una alianza público-privada”, comentó Desbordes.

    El subsecretario Otero señaló que será “una obra magnánima para la región” y comprometió el respaldo del Gobierno, asegurando el jefe comunal puede “contar con el Ministerio del Deporte para que trabajemos en conjunto en ese sueño que es el polideportivo”.

    Municipalidad de Santiago reinaugura piscina olímpica temperada en el Parque O´Higgins

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