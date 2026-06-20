Desbordes pide al gobierno preparar “plan B” por nueva cárcel: “Necesitamos más plazas, pero no en Santiago”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, volvió a defender la ofensiva judicial del municipio contra el proyecto carcelario en el sector Rondizzoni-Pedro Montt, insistiendo en que la iniciativa corresponde, a su juicio, a una nueva cárcel y no a una simple ampliación.

El jefe comunal afirmó que su postura no responde a una disputa personal con las autoridades de Justicia, sino a una diferencia de fondo sobre la naturaleza del proyecto.

“Esto no es algo personal ni una pelea entre el subsecretario, el ministro y el alcalde. Ellos tienen un punto de vista, nosotros tenemos otro”, señaló.

Desbordes pide al gobierno preparar “plan B” por nueva cárcel: “Necesitamos más plazas, pero no en Santiago”

Desbordes sostuvo que, al tratarse de un terreno distinto y con un rol distinto, el proyecto debería cumplir una serie de trámites adicionales. Por esa razón, dijo, el municipio mantiene una acción judicial para impugnar su avance.

“Esta es una nueva cárcel en nuestra opinión. Es un terreno distinto, tiene rol distinto. Y si es una nueva cárcel, tiene que seguir una serie de otros trámites”, planteó.

“Que se nos trate igual que al resto de Chile”

El alcalde también acusó que el sector ya se encuentra “completamente saturado” por infraestructura penitenciaria y pidió que Santiago reciba el mismo trato que otras comunas del acusó que el sector ya se encuentra “completamente saturado” por infraestructura penitenciaria y pidió que país.

“No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo todo lo contrario: que se nos trate como al resto de Chile”, sostuvo.

Según Desbordes, las nuevas cárceles construidas en otras ciudades han sido emplazadas lejos de zonas urbanas y de centros poblados.

“Todas las demás cárceles en nuestro país se están construyendo lejos de las zonas urbanas, lejos de las ciudades, lejos de los centros poblados. Eso se hizo en Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Valparaíso”, afirmó.

Desbordes pide al gobierno preparar “plan B” por nueva cárcel: “Necesitamos más plazas, pero no en Santiago”

En ese contexto, llamó al Ejecutivo a preparar una alternativa para aumentar la infraestructura penitenciaria, pero fuera de Santiago.

“Le decía al Presidente: prepárese para un plan B, porque de verdad necesitamos más plazas carcelarias, pero no en Santiago”, sostuvo.

Desbordes aseguró que mantiene la misma posición que expresó durante el gobierno anterior, cuando ingresó la acción judicial de nulidad de derecho público.

“Yo por lo menos no soy de los políticos que se cambian de opinión cuando el gobierno pasa a ser el gobierno propio. Lo que dijimos el año pasado se mantiene hoy día”, afirmó.

Obras paralizadas

El alcalde también valoró la decisión del 17° Juzgado Civil de Santiago, que, según explicó, mantuvo paralizadas las obras mientras se resuelve el fondo del asunto.

“El 17° Juzgado Civil fue muy claro. No hay ningún argumento que justifique continuar estas obras mientras no se dilucide si esto es una cárcel nueva”, señaló.

De acuerdo con Desbordes, el tribunal concedió la apelación solicitada por el Consejo de Defensa del Estado, pero no autorizó reanudar el avance del proyecto mientras se revisa la controversia.

“Le concedo la apelación, pero usted me mantiene paralizado todo. Y esa es una definición que para nosotros era muy importante”, sostuvo.

Desbordes pide al gobierno preparar “plan B” por nueva cárcel: “Necesitamos más plazas, pero no en Santiago” Diego Martin

Finalmente, el alcalde defendió la posición del municipio y afirmó que el sector cercano al eje penitenciario de Santiago ya soporta una carga urbana excesiva.

“Esta zona ha significado para nuestras vecinas y vecinos una verdadera zona de sacrificio. Es lo que queremos evitar, que siga extendiéndose y siga creciendo”, cerró.