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    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos

    Los jefes comunales Agustín Iglesias y Claudia Pizarro destacaron la celeridad con la que han actuado los organismos municipales en las labores de búsqueda.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos mario tellez

    Los alcaldes de Independencia y La Pintana reportaron avances en el proceso de ubicación de niños haitianos en sus respectivas comunas, en medio de la investigación por el ingreso de menores de edad de esa nacionalidad a Chile a través de procesos de reunificación familiar.

    Los intentos de localización de los menores de edad se originaron tras un preinforme de la Contraloría General de la República (CGR) en el que se detectó problemas de trazabilidad en una muestra de 105 niños, niñas y adolescentes ingresados al país.

    De ese total, 64 no pudieron ser ubicados inicialmente en domicilios declarados, lo que motivó una denuncia de parte del Servicio Nacional de Migraciones y la apertura de una investigación por eventuales delitos de tráfico de migrantes, trata de personas y falsificación de documentos.

    En paralelo, el gobierno designó a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para encabezar la coordinación interministerial que busca esclarecer el paradero de los menores de edad; y este sábado la Cancillería confirmó la designación de Marco Antonio Aguayo Tamsec como embajador en Misión Especial en Haití, para recolectar antecedentes que ayuden a ubicar a los niños hatianos en Chile y colaborar en la reapertura del Consulado de Chile en Puerto Príncipe.

    Municipalidades reportan novedades

    La tarde del sábado, la Municipalidad de Independencia informó que se constató la situación de 24 niños haitianos que podían estar en la comuna y cuya ubicación requería ser verificada.

    De acuerdo a lo reportado por el municipio, basándose en la información proporcionada por la plataforma GSL-Niñez, se revisó un universo de 24 casos asociados a la comuna.

    Tras el análisis de los antecedentes disponibles, se logró constatar que dos de los niños registraban domicilio en otras comunas y que seis correspondían, en la actualidad, a personas mayores de edad.

    Por otra parte, se identificaron siete casos que presentaban información domiciliaria incompleta, ya sea por ausencia de dirección o falta de antecedentes suficientes para la adecuada verificación territorial.

    Debido a lo anterior, los equipos municipales, en coordinación con otras instituciones competentes, continuarán realizando un monitoreo al respecto.

    Igualmente, se reportó que, en relación a los casos que contaban con antecedentes suficientes para identificación y seguimiento, la Municipalidad logró verificar la situación de nueve niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana, quienes mantienen residencia efectiva junto a uno o ambos progenitores.

    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, comentó que “actuamos con rapidez para colaborar en la verificación de estos casos, siempre poniendo en el centro el bienestar de los niños y niñas”.

    “Hoy podemos informar que los nueve menores identificados se encuentran junto a sus familias y con acceso a condiciones básicas para su adecuado desarrollo”, destacó.

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos. En la imagen, Agustín Iglesias.

    Cabe señalar que durante las gestiones realizadas se pudo verificar que los nueve menores de edad mencionados se encuentran integrados a sus respectivos núcleos familiares y cuentan con acceso a servicios fundamentales para su desarrollo y bienestar.

    Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, confirmó el hallazgo de 30 niños de nacionalidad haitiana de los 58 que se estaban buscando.

    “Ya encontramos 30 niños haitianos en La Pintana, junto a sus familias y en buenas condiciones, según constataron nuestros equipos de Niñez y Dideco”, indicó la jefa comunal.

    En esa línea, comentó que 10 de los menores de edad “fueron a otras comunas, 16 direcciones estaban incorrectas y en dos viviendas no había moradores”.

    “Activamos a nuestros funcionarios apenas llegó el listado del Ministerio de Desarrollo Social y no vamos a dejar de buscar la verdad. Con los niños no se especula, se trabaja”, cerró la alcaldesa Pizarro.

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos. En la imagen, Claudia Pizarro.

    En la misma jornada, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, informó que habían sido localizados 37 menores de edad. “Estos niños se encuentran en buenas condiciones, son niños que están escolarizados, niños que se encuentran hoy día con sus padres”, sostuvo.

    Cabe señalar que la propia ministra Wulf sostuvo este sábado que el viernes “tuvimos un primer avance importante. La PDI logró identificar a 33 de los 64 niños y adolescentes contenidos en el preinforme de Contraloría quienes efectivamente están con sus familias. Hoy nuestra prioridad es ubicar a los restantes”, sostuvo.

    Sobre los nuevos hallazgos de las municipalidades, Wulf precisó que “esos casos no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme, sino que responden a un llamado realizado desde la Subsecretaría de la Niñez de conocer el estado de la población que ha ingresado por reunificaciones familiares, para verificar que se encuentren bien, dadas las diferentes alertas que se han generado por las investigaciones que están en curso”.

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