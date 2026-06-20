Cancillería designa embajador en misión especial en Haití para coordinar búsqueda de información por niños haitianos en Chile

El Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Marco Antonio Aguayo Tamsec como embajador en Misión Especial en Haití, en medio de las gestiones vinculadas a la recopilación de información sobre niños haitianos en Chile.

Según informó la Cancillería, el embajador tendrá a su cargo la supervisión total de las acciones de la embajada chilena en Puerto Príncipe.

Desde allí, deberá coordinar los esfuerzos del ministerio con autoridades locales y otros organismos, con el objetivo de recolectar antecedentes que ayuden a encontrar a los niños haitianos en Chile.

Cancillería designa embajador en misión especial en Haití para coordinar búsqueda de información por niños haitianos en Chile la-tercera

El embajador en Misión Especial también coordinará al equipo de la Dirección Consular que llega este sábado a Haití.

Además, contará con plenos poderes para ordenar las diligencias que estime necesarias, orientadas a mejorar las operaciones para preparar la reapertura del Consulado de Chile en Puerto Príncipe.

Protocolo adicional de seguridad

Aguayo se desempeña actualmente como representante de Chile en Honduras y cuenta con una extensa carrera en el Servicio Exterior, con asignaciones en China, México, Colombia y España.

El diplomático estará bajo supervisión del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Junto con la designación, el canciller dispuso la implementación de un protocolo adicional de seguridad en los procesos consulares.

De acuerdo con la Cancillería, la medida busca reportar anticipadamente actividades sospechosas y prevenir eventuales fraudes e irregularidades.