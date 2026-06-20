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    Wulf precisa que niños haitianos hallados por municipios “no corresponden necesariamente” a casos del preinforme

    La secretaria de Estado sostuvo que “los casos responden a un llamado realizado desde la Subsecretaría de la Niñez de conocer el estado de la población que ha ingresado por reunificaciones familiares".

    Por 
    Javiera Ortiz
    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, abordó la búsqueda de menores de edad haitianos y sostuvo que los casos identificados por distintos municipios “no necesariamente corresponden al listado de 64 casos” contenidos en el preinforme de la Contraloría General de la República (CGR).

    El documento de Contraloría reveló el listado de niños haitianos que habrían ingresado a Chile, presuntamente de manera ilegal, para el proceso de reunificación familiar entre 2024 y 2025. Esto derivó en diversos despliegues territoriales de parte de municipios para dar con el paradero de los menores de edad y ha arrojado distintos balances.

    En ese sentido, la jefa de cartera de Desarrollo Social destacó el último balance realizado por el gobierno junto a la Policía de Investigaciones (PDI). “Ayer tuvimos un primer avance importante. La PDI logró identificar a 33 de los 64 niños y adolescentes contenidos en el preinforme de Contraloría quienes efectivamente están con sus familias. Hoy nuestra prioridad es ubicar a los restantes”, sostuvo.

    Sobre los nuevos hallazgos de las municipalidades, Wulf señaló que “esos casos no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme, sino que responden a un llamado realizado desde la Subsecretaría de la Niñez de conocer el estado de la población que ha ingresado por reunificaciones familiares, para verificar que se encuentren bien, dadas las diferentes alertas que se han generado por las investigaciones que están en curso”.

    Las declaraciones se enmarcan tras el hallazgo de 37 niños en la comuna de Estación Central la mañana de este sábado, otros cuatro niños haitianos en Graneros, Región de O’higgins; seis en la comuna de Romeral en la Región del Maule y otros casos en Temuco, Región de la Araucanía.

    Ante los confusos cruces de datos, la secretaria de Estado sostuvo que “evidentemente este caso ha revelado brechas en el sistema, por eso estamos trabajando junto a distintas instituciones para fortalecer la coordinación del Estado y asegurar que una situación como esta no vuelva a ocurrir, porque lo más importante de todo este trabajo siempre va a ser los niños y su bienestar”.

    Previamente, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, también precisó que el cruce de datos puede presentar “grietas” entre los diferentes organismos encargados de las visas de reunificación familiar, lo que habría motivado los operativos en cada municipio.

    Lee también:

    Más sobre:María Jesús WulfMinisterio de Desarrollo SocialSubsecretaría de la NiñezNiños haitianosJosé Antonio Kast

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