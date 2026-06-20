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    Subsecretario de la Niñez estima finalizar búsqueda de niños haitianos el lunes y advierte “grietas” en cruce de datos

    Sánchez sostuvo que “espero que de aquí al lunes podamos completar la lista, pero todo eso depende de investigaciones y del cruce de información que le hemos proporcionado”

    Por 
    Javiera Ortiz
    Subsecretario de la Niñez estima finalizar el lunes la búsqueda de niños haitianos y advierte “grietas” en cruce de datos. mario tellez

    El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, abordó la búsqueda de los 64 menores haitianos no localizados dados a conocer por un preinforme de la Contraloría General de la República y advirtió que hay “grietas” en los cruces de datos.

    Este documento, aún no definitivo, emitido por Contraloría reveló un listado de niños haitianos que habrían ingresado a Chile para el proceso de reunificación familiar y expuso una larga cadena de errores e irregularidades administrativas en los mecanismos de control de esta visa.

    Hasta la fecha se ha dado con el paradero de 33 de los 64 menores que ingresaron a Chile presuntamente de manera irregular entre 2024 y 2025, según el balance entregado por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.

    “Durante el fin de semana la PDI va a seguir con el rastreo para ubicar a los 31 niños que todavía están pendientes. Durante toda la semana hemos estado trabajando con distintas bases de datos, se ha podido articular parte de la mesa que ha establecido la ministra Wulf”, detalló Sánchez en conversación con T13 Finde.

    “El Registro de Información Social es la mejor base de datos que tenemos en el Estado sobre las prestaciones sociales. Lo que estamos haciendo es cruzar toda esa información, proporcionársela a la PDI para que pueda continuar con la búsqueda”, añadió.

    El subsecretario apuntó que “es muy probable” que la PDI pueda acceder a las viviendas de los niños y estimó que durante la tarde podrían ubicarse debido a las “condiciones de movilidad y escolaridad”. Es así que Sánchez sostuvo que “espero que de aquí al lunes podamos completar la lista, pero todo eso depende de investigaciones y del cruce de información que le hemos proporcionado”.

    Sobre esto último, el subsecretario precisó que el cruce de datos puede presentar “grietas” entre los diferentes organismos encargados de las visas de reunificación familiar. “La interoperabilidad de estos sistemas no solo afecta este caso, también afecta respecto de la protección de la niñez. Cuando llegamos en marzo, la primera necesidad era llenar esa grieta, por eso impulsamos el protocolo”, sostuvo Sánchez.

    El ministro de Defensa, Fernando Barros, afirmó previamente que “no hay ningún antecedente de que estos niños estén desaparecidos o perdidos”. Ante esto, Sánchez detalló que “no ha habido una denuncia de presunta desgracia, como ya lo decían comunidades haitianas”.

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