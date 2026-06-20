Ante dudas por Ley de Seguridad: gobierno confirma que Fiesta de La Tirana podrá realizarse “sin dificultades”

La Fiesta de La Tirana es una de las celebraciones más importantes del norte del país. Cada año cerca de 300 mil visitantes llegan a la Provincia del Tamarugal, en la Región de Tarapacá, para celebrar a la Virgen del Carmen.

Se trata de una fiesta que tiene más de un siglo de tradición. Sin embargo, en esta edición -programada entre el 10 y 20 de julio- existía incertidumbre en las autoridades, a propósito de los requisitos establecidos en la nueva Ley de Seguridad Privada y Eventos Masivos.

Actualmente, se encuentra vigente el decreto 208 de la Ley, el que exige que en todos los eventos donde asistan más de 3 mil personas, los organizadores deben contratar seguros de responsabilidad civil o presentar garantías económicas para financiar eventuales daños a terceros.

Ese reglamento provocaba “incertidumbre” según confesó el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, en Meganoticias. La autoridad hizo un llamado a la Subsecretaría de Prevención del Delito para “facilitar estas autorizaciones excepcionales, respecto a la festividad de la Virgen del Carmen, entendiendo que la seguridad está coordinada” con Carabineros y la Municipalidad de Pozo Almonte.

En ese escenario, el gobierno salió a despejar dudas y confirmó que no existen inconvenientes para que la fiesta se lleva a cabo.

En una declaración, el biministro de Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, señaló “que todas estas fiestas religiosas se pueden realizar sin ningún tipo de dificultades tal cual se ha hecho históricamente, porque la norma que la rige es un decreto del Ministerio del Interior que data del año 1983”.

En consecuencia, explicó que “todas las fiestas religiosas que año a año se realizan en las diferentes regiones de nuestro país podrán materializarse sin ningún tipo de problema”.