Extraditan a Italia a ciudadano condenado por tráfico de drogas tras cumplir pena en Chile

La OCN Interpol Santiago concretó este jueves la extradición pasiva a Italia de un ciudadano italiano de 49 años, requerido por las autoridades de su país por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

Según informó el subcomisario Álex Varela Romero, de Interpol Santiago, el hombre mantenía una notificación roja difundida por Interpol Roma, luego de ser condenado por la justicia italiana por hechos ocurridos en 2014.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el caso se originó cuando la policía económica de Italia interceptó un paquete enviado desde República Dominicana a Roma, dirigido a la pareja del extraditado.

Extraditan a Italia a ciudadano condenado por tráfico de drogas tras cumplir pena en Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La encomienda contenía objetos artesanales de madera, específicamente jarras con doble fondo, en cuyo interior se ocultaba clorhidrato de cocaína.

Tras la incautación, las autoridades italianas desarrollaron diligencias que permitieron establecer la responsabilidad del ciudadano extraditado y de su pareja, quien figuraba como receptora de las especies.

Cumplió condena en Chile

Desde la PDI indicaron que el ciudadano italiano también fue condenado en Chile por hechos vinculados al tráfico de drogas, luego de ser detenido en la frontera entre Chile y Perú.

Según explicó el subcomisario Varela, las autoridades chilenas advirtieron que el hombre intentaba ingresar droga al país, por lo que se concretó su detención, el decomiso de la sustancia y de las especies utilizadas para cometer el ilícito.

Por esos hechos, el extranjero fue condenado en Chile a nueve años de presidio, pena que terminó de cumplir hace pocas semanas.

Una vez cumplida la condena, las autoridades italianas solicitaron formalmente su entrega. Para concretar el procedimiento, dos escoltas viajaron a Chile y recibieron al requerido, quien fue trasladado hasta Roma.