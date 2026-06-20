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    Reformalizarán por femicidio íntimo a tío de joven asesinada en Temuco: peritajes confirmarían ataque sexual

    El tribunal mantuvo la prisión preventiva de Emanuel Ochoa. La Fiscalía informó la presencia de residuos nitrados en la ropa del imputado, así como ADN suyo en muestras levantadas a la víctima.

    Por 
    Felipe Rivera
    Fiscalía reformalizará por femicidio íntimo a tío de la joven asesinada en Temuco: peritajes confirmarían ataque sexual

    El tribunal mantuvo la prisión preventiva de Emanuel Ochoa, imputado por el crimen de una mujer, luego de que la Fiscalía presentara nuevos antecedentes periciales que, a juicio del Ministerio Público, podrían confirmar un ataque sexual a la victima.

    Según explicó el fiscal Patricio Montecinos, los nuevos informes dan cuenta de la presencia de residuos nitrados en la ropa del imputado, específicamente en las mangas izquierda y derecha de un polerón. En cambio, esos rastros no fueron detectados en la víctima.

    A juicio de la Fiscalía, este antecedente permite descartar la versión entregada por el propio imputado, quien habría sostenido que la víctima se autoinfligió los disparos.

    “Estos nuevos antecedentes establecen más claramente la responsabilidad del imputado”, señaló Montecinos.

    Emanuel Ochoa es el único imputado por el crimen de Francisca en Temuco

    El fiscal también informó que en muestras levantadas durante la autopsia de la víctima se detectaron espermatozoides, los que fueron sometidos a una prueba de ADN y comparados con muestras del imputado. Según el persecutor, el resultado estableció que correspondían “en gran proporción” a Emanuel Ochoa.

    Con estos antecedentes, la Fiscalía solicitará reformalizar al imputado.

    “Con esto, a juicio del Ministerio Público, ya no estamos en la figura residual del femicidio, sino que más bien estamos en el femicidio íntimo”, explicó Montecinos.

    La audiencia de reformalización quedó fijada para el 15 de septiembre de 2026.

    Consultado por la posibilidad de que además se configure un delito sexual, el fiscal sostuvo que esa línea sigue abierta, aunque todavía no está acreditada.

    “Estamos a la espera de un informe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que está haciendo las conclusiones en relación con las heridas de la víctima y las demás circunstancias que pueden determinar que además podamos agregar un delito de violación”, indicó.

    Lee también:

    Más sobre:TemucoPolicialEmanuel OchoaPatrio MontecinosFiscalíaPDIMinisterio Público

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