Gobernador de Tarapacá afirma que hay “incertidumbre” por la Fiesta de La Tirana ante nuevo reglamento de eventos masivos

Cerca de 300 mil personas llegan cada año hasta la Provincia del Tamarugal, en la Región de Tarapacá, para celebrar a la Virgen del Carmen en la Fiesta de La Tirana. Este 2026, el evento está programado para desarrollarse entre el 10 y 20 de julio en la comuna de Pozo Almonte.

Se trata de una de las fiestas más importantes del norte de Chile, y que tiene más de un siglo de tradición. Sin embargo, existe incertidumbre este año respecto a la celebración, a raíz de los requisitos establecidos en la nueva Ley de Seguridad Privada y Eventos Masivos.

Actualmente, se encuentra vigente el decreto 208 de la Ley, el que exige a los organizadores contratar seguros de responsabilidad civil o presentar garantías económicas para financiar eventuales daños a terceros, en todos los eventos donde asistan más de 3 mil personas.

En conversación con Meganoticias, el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, aseguró que la zona “está preparada para lo que significan los eventos masivos”, pero que existe “esta pequeña incertidumbre justamente por estos nuevos requisitos que se están incorporando en esta ley”.

Carvajal aclaró que es la iglesia la que organiza el evento, es la que “levanta toda la documentación y participa en las reuniones de programación, porque esto se inicia muy temprano en el año”.

“Se organizan despliegues adicionales de Carabineros, se organizan despliegues adicionales de los servicios sanitarios, el municipio coordina, las autoridades y las diversas instituciones también. Hay una preparación enorme, por lo tanto, esto no significa que por esta nueva ley la festividad La Tirana se tiene que organizar mejor o hay que tener más seguridad”, indicó.

Se celebra la Misa de Campaña en La Tirana Alex Diaz Diaz

En ese marco, el gobernador hizo un llamado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, para “facilitar estas autorizaciones excepcionales , respecto a la festividad de la Virgen del Carmen, entendiendo que la seguridad está coordinada”.

Precisamente, aseguró que las medidas de seguridad están organizadas por Carabineros y el Municipio, “para proveer seguridad y no como lo dice esta ley, que debiésemos contratar una productora para tener guardias privadas”.

Junto con ello, señaló que “todos los planes de emergencia y seguridad son activados en una coordinación que se hace hace muchos meses. Por lo tanto, se tienen todos los planes de evacuación, el Ministerio de Transporte y todas las instituciones del Estado funcionan”.

“Por lo tanto, hay que l lamar a que las autoridades tengan esta consideración especial, sobre todo con este tipo de manifestaciones tradicionales y populares ”, manifestó.

El gobernador aseguró que el desistir de seguridad privada no responde a la falta de recursos, “esto pasa por entender que hay que encontrar una solución administrativa respecto a esta materia”, indicó.

“Tengo toda la convicción de que vamos a llegar a buen puerto, pero yo diría que es importante que sea despejado a la brevedad posible, para no mantener esto en este escenario hasta cerquita de la fiesta. No trabajemos a última hora, yo diría que esa es mi principal preocupación (...) ya es un momento que necesitamos la decisión de la autoridad”, sostuvo.