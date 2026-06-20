Investigan femicidio en Río Claro: mujer murió tras ser apuñalada
El hecho ocurrió en el sector de Cumpeo. Su pareja fue detenida como presunto responsable del crimen.
Una mujer murió durante la mañana de este sábado tras ser apuñalada con un arma blanca en la comuna de Río Claro, específicamente en el sector de Cumpeo, Región del Maule.
Según informó el fiscal José Manuel Varela, en las cercanías del lugar fue encontrado un hombre, pareja y conviviente de la víctima, quien mantenía rastros de sangre. El sujeto fue detenido como presunto responsable del crimen.
“El procedimiento actualmente está siendo adoptado por la Brigada de Homicidios de Talca, que investiga el caso como un delito de femicidio”, señaló Varela.
El imputado pasará durante esta jornada a control de detención.
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