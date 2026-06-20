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    Carabineros detiene a dos sujetos tras robo de camión en Maipú con cargamento avaluado sobre los $110 millones

    Los imputados, además, se transportaban en un furgón que mantenía un encargo vigente por robo desde inicios de mayo.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Carabineros detiene a dos sujetos tras el robo de un camión en Maipú, con cargamento avaluado sobre los 110 millones de pesos

    Tras el robo de un camión con un cargamento superior a los 110 millones de pesos de avalúo, dos de cinco individuos asociados al ilícito fueron detenidos en la comuna Cerro Navia de la región Metropolitana.

    Durante la tarde del pasado viernes cinco sujetos sustrajeron un vehículo y su carga en Maipú. Tras tomar conocimiento de los hechos, llegaron hasta Cerro Navia carabineros del Departamento de Servicio y Encargo de Búsqueda de Vehículos (SEBV) más personal de Radiopatrullas (RR.PP.), donde lograron ubicar el camión y capturaron a dos sujetos que se encontraban intentando vulnerar sus sellos de seguridad.

    De acuerdo con el teniente Fabián Lagos del SEBV, el procedimiento duró menos de una hora, ya que se tenía la ubicación de un móvil robado a la víctima.

    Ambos detenidos son chilenos y mayores de edad. Uno de ellos, con 35 años, mantenía un historial por lesiones, porte de arma e infracción a la Ley de Drogas. El otro, de 55, contaba con una orden vigente, además de antecedentes por robo con intimidación, robo en lugar no habitado y hurto.

    Carabineros detiene a dos sujetos tras robo de camión en Maipú con cargamento avaluado sobre los $110 millones

    El procedimiento policial, efectuado en el marco del Plan Antiencerronas, permitió la incautación del cargamento del camión con equipos electrónicos marca Huawei, avaluados en $115.000.000 de pesos. Además del hallazgo de diferentes especies adicionales y elementos para cometer los ilícitos, los uniformados consiguieron recuperar un furgón empleado para cometer el delito, que registraba encargo vigente por robo.

    “El vehículo que acompañaba al camión donde se movilizaban los imputados había sido robado en el mes de mayo, el día 5″, detalló Lagos.

    Los imputados pasarán a su respectivo control de detención durante este sábado. El proceso investigativo de las autoridades apunta a encontrar la totalidad del grupo tras el robo del camión.

    Carabineros detiene a dos sujetos tras robo de camión en Maipú con cargamento avaluado sobre los $110 millones

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