Fiscalización de Carabineros a desarmadurías de San Miguel termina con seis locatarios detenidos y un vehículo recuperado

Personal del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros desarrolló un operativo en la comuna de San Miguel que culminó con la detención de seis personas por el delito de receptación de vehículos motorizados.

El operativo se concretó en desarmadurías y talleres mecánicos ubicados en las calles Ingeniero Budge y Berman.

Los funcionarios realizaron inspecciones destinadas a verificar la procedencia de vehículos, partes y piezas comercializadas en dichos establecimientos.

Como resultado de las diligencias, Carabineros logró recuperar un vehículo con encargo vigente por hurto desde el 7 de mayo de 2026, que se encontraba en proceso de desarme, además de patentes y diversas especies vinculadas a automóviles denunciados por delitos de robo.

Durante la fiscalización se incautó una caja de cuños utilizada para estampar y grabar series de chasis de forma artesanal, elemento que presuntamente era empleado para adulterar la identificación de vehículos y dificultar la trazabilidad de las especies de origen ilícito.

Los detenidos son dos hombres y una mujer de nacionalidad chilena, además de dos venezolanos en situación migratoria irregular y un cubano con su documentación en regla.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público