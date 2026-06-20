Alcalde de Estación Central confirma hallazgo de 34 niños haitianos y advierte “dificultades logísticas”

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, actualizó el estado de las fiscalizaciones locales informando que han sido localizados 34 los menores de un total de 64 niños estimados por el preinforme de la Contraloría General de la República.

Si bien la Policía de Investigaciones (PDI) y los equipos municipales habían transparentado el hallazgo de 33 de los 64 menores prioritarios de dicho informe, el edil de aquella comuna transparentó el hallazgo de 34 menores incluidos en el listado entregado por la Subsecretaria de la Niñez.

La autoridad apuntó que durante la jornada equipos municipales recorrieron distintos sectores para verificar la situación de los menores y sus familias. “Estos niños se encuentran en buenas condiciones, son niños que están escolarizados, niños que se encuentran hoy día con sus padres”, sostuvo.

El jefe comunal destacó que es “tranquilizador” conocer el estado de los niños, pues el objetivo principal de las diligencias era conocer el estado de los menores y confirmar que se encontraban bajo resguardo.

En ese sentido, Muñoz advirtió sobre las serias dificultades logísticas enfrentadas debido a la falta de un protocolo único del Estado. “La información que tenemos hoy día es a partir de la que voluntariamente entregó la familia. Son datos que, a partir de la confianza que la gente ha depositado en la Municipalidad de Estación Central, se pudieron entregar”, apuntó Muñoz.

“En algunos casos nos costó poder acceder a esa información ya que no nos contestaron derechamente algunas direcciones no existían. Tuvimos que corroborar con los vecinos, lo que nos permitió poder fortalecer también la base de datos y poder aclararla para volver en aquellos casos en los cuales no tuvimos respuesta”, detalló Muñoz sobre los operativos municipales.

El edil advirtió, además, que hubo un error en el cruce de datos entre los listados municipales y los entregados por el gobierno central. “Hay un listado que se nos entrega hoy día a los municipios que es distinto eventualmente con los datos de lo que está investigando PDI”, sostuvo.

Según el preinforme de Contraloría, habría 12 menores ubicados en Estación Central, de los cuales se había reportado el hallazgo de siete de ellos en condiciones estables, pero viviendo en hacinamiento el pasado jueves.

Despliegues municipales en otras comunas

El operativo municipal se suma a una serie de despliegues en diversas comunas del país para dar con el paradero de los menores haitianos ingresados presuntamente de manera ilegal.

En Graneros, en la Región de O’Higgins se encontraron otros dos niños de un total de nueve que deberían residir en esa comuna. En la Región del Maule, en tanto, se informó del hallazgo de seis niños haitianos en la comuna de Romeral, donde tres de ellos se encontraban encerrados, hecho que motivó una denuncia judicial por vulneración de derechos.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, convocó para la próximos días un consejo regional de seguridad con el objetivo de reunir alcaldes y coordinar la búsqueda en conjunto de los menores.