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    Nacional

    Registran tromba marina frente a Puerto Montt en medio de sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos

    El fenómeno fue observado en el Estuario de Reloncaví, frente al sector de Caleta La Arena-Puelche, mientras la zona permanece bajo monitoreo por precipitaciones, tormentas eléctricas y marejadas previstas para este fin de semana.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen referencial

    Una tromba marina fue registrada durante la tarde de este sábado frente a las costas de la comuna de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, en medio de las complejas condiciones meteorológicas que afectan a la zona sur del país y que mantienen vigente una alerta temprana preventiva decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

    De acuerdo con la información entregada por el organismo, el fenómeno se produjo alrededor de las 16.20 horas en el Estuario de Reloncaví, específicamente frente al sector de Caleta La Arena-Puelche, al sur de Puerto Montt.

    Pese a la espectacularidad del evento, Senapred indicó que la tromba marina no provocó daños ni afectaciones a personas, embarcaciones o infraestructura en el área donde fue observada.

    La aparición de la intensa columna de aire coincidió con el desarrollo de un sistema frontal que afecta a gran parte de la Región de Los Lagos y que ha motivado diversas alertas meteorológicas por parte de los organismos técnicos.

    Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se mantiene vigente un alertamiento por probables tormentas eléctricas en sectores del litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera, Chiloé y litoral interior.

    A ello se suman precipitaciones que podrían acumular entre 20 y 35 milímetros, dependiendo de la zona, condiciones que han incrementado la inestabilidad atmosférica durante las últimas jornadas.

    Las trombas marinas suelen formarse precisamente bajo escenarios de alta inestabilidad, cuando masas de aire frío interactúan con superficies de agua relativamente más cálidas, generando columnas giratorias que se extienden entre las nubes y el mar.

    Marejadas afectarán el borde costero

    Paralelamente, el Servicio Meteorológico de la Armada informó la ocurrencia de marejadas normales provenientes del suroeste en las comunas costeras de la región.

    Según el Aviso N°26 emitido por la institución, las condiciones marítimas se extenderán entre el 20 y el 21 de junio, alcanzando su mayor intensidad durante los períodos de pleamar o alta marea y dependiendo también de la fuerza de los vientos locales.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la población a actuar con precaución en sectores costeros, evitar ingresar al mar cuando las condiciones no sean seguras y respetar las indicaciones de la autoridad marítima.

    Considerando la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas, Senapred informó que, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, se mantiene vigente la alerta temprana preventiva para toda la región.

    La medida se encuentra activa desde el pasado 17 de junio y permanecerá vigente mientras las condiciones de riesgo así lo ameriten.

    Más sobre:Tromba marinaPuerto MonttRegión de Los LagosSistema frontalSenapredTormentasPrecipitacionesMarejadasAlerta temprana preventivaNacional

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