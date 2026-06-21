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    Imputado por homicidio a estudiante de 21 años en Antofagasta quedó en prisión preventiva

    Otros dos sujetos, que habrían proporcionado el arma de fuego al presunto autor material del delito, también se encuentran privados de libertad.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imputado por homicidio a estudiante de 21 años en Antofagasta quedó en prisión preventiva

    Tras su formalización, el presunto autor material de un homicidio a un estudiante de 21 años en Antofagasta quedó en prisión preventiva.

    Los hechos ocurrieron el pasado 19 de abril, afuera de un local nocturno ubicado al sur de la comuna. Allí, la víctima habría recibido un disparo a corta distancia, por lo que posteriormente falleció mientras recibía atención de urgencia en el Hospital Regional de Antofagasta.

    El imputado, chileno y mayor de edad, se mantuvo prófugo desde el día de los hechos. Fue formalizado durante la tarde del sábado 20 de junio por el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Antofagasta (SAC), por los delitos de robo con homicidio y porte ilegal de arma de fuego.

    Quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, por representar un peligro para la seguridad de la sociedad. El Juzgado de Garantía fijó un plazo de 120 días para la investigación.

    Formalizaciones previas

    Otros dos imputados, también mayores de edad, ya habían sido previamente formalizados por el Ministerio Público en torno al mismo caso, y se mantienen privados de libertad.

    De acuerdo con la investigación, habrían proporcionado el arma de fuego al autor material de los hechos.

    La detección de los presuntos participantes del crimen se desarrolló por el SAC y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, en cooperación con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

    De acuerdo con Juan Castro Bekios, persecutor Regional de Antofagasta, continúan trabajando para reunir los elementos necesarios y así llevar a juicio a los detenidos.

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