Anuar Quesille y caso de niños haitianos: “Cuando las instituciones no le responden a la Defensoría de la Niñez, no hay sanciones legales”

En una semana marcada por las críticas a las diversas instituciones que podrían haber reaccionado frente a las irregularidades en la llegada de niños haitianos en vuelos chárter, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, acusó este domingo que no recibió respuestas oportunas del asunto por parte de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI).

En entrevista con Estado Nacional de TVN, el abogado acusó que la situación revelada esta semana “da cuenta probablemente de una falta de herramientas legales de la Defensoría para poder ejercer sus facultades“.

Según detalló durante la conversación, desde la institución tomaron conocimiento de posibles irregularidades en vuelos chárter con niños haitianos que entraban en el contexto del proceso de reunificación familiar en abril de 2025, luego de una comunicación por parte de la Comisión de Defensa del Senado.

“Frente a eso, se pidió la información necesaria a la Policía de Investigaciones, que nos informa que no cuenta con un protocolo específico, sino que tiene un instructivo al cual se hace referencia, pero además también al Servicio de Migraciones, donde le pedimos a cada una de las instituciones que nos entregara un reporte detallado y desagregado por edad, por género, que nos permitiera justamente ver la situación de los niños y niñas y adolescentes para identificar si había vulneraciones o si había delitos”, explicó Quesille.

Sin embargo, el defensor de la Niñez señaló que no recibieron respuesta de Migraciones y que desde la PDI no dieron cuenta de situaciones vinculadas a la comisión de delitos. “Por tanto, sin el conocimiento de un delito específico, no se pueden ejercer facultades legales, porque la ley está ahí”, señaló al respecto.

En ese sentido, acusó que, a diferencia de otras instituciones como la Contraloría de la República o el Consejo para la Transparencia, que cuando no se entrega la información solicitada a tiempo existen sanciones involucradas, en el caso de la Defensoría de la Niñez este no ocurre.