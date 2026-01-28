Tragedia en Reloncaví: recuperan último cuerpo y Fiscalía busca reflotar la nave para continuar la investigación

Equipos de rescate lograron recuperar esta tarde el cuerpo del último tripulante de la embarcación Koñimo I, la que se hundió la madrugada del martes en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos, con un saldo de seis fallecidos.

Del total de ocho tripulantes de la embarcación, dos lograron salir con vida minutos después del naufragio, mientras que las labores de rescate de las seis víctimas fatales se extendieron entre la mañana del martes y la tarde de esta jornada.

Con antelación en el día, la Gobernación Marítima de Puerto Montt había confirmado que los cuerpos de tres de ellos fueron recuperados en la jornada del martes: Luis Figueroa, Cristian Maldonado y Marco Argel, mientras que se hizo lo propio este miércoles con los restos de Marcelo Argel, Erwin Mansilla y Matías Lesnier.

Así, desde la Fiscalía de Los Lagos informaron que, a partir de este momento, las labores estarán enfocadas en dilucidar las causas de la emergencia -con el apoyo de la PDI y la Armada-, para lo cual, de forma inicial, es necesaria la reflotación de la nave.

Al respecto, la fiscal regional (S) de Los Lagos, María Angélica de Miguel, señaló que, tras la recuperación de las víctimas, “para nosotros no termina el trabajo, sino que empieza toda la etapa investigativa y los peritajes que vamos a tener que realizar a la nave, que van a ser tremendamente importantes”.

En este sentido, relevó que “ ahora vamos a empezar con la maniobra del reflotamiento de la nave y tenemos que ver las consideraciones técnicas que se van a tomar”.

Respecto de esta maniobra, la persecutora destacó su dificultad, al relevar que es necesario mantener el estado de la nave para efectos de la investigación.

“Tiene que ser sacada con todo el cuidado posible para realizar objetivamente los peritajes que necesitamos , por lo tanto esa maniobra de reflotación es compleja. La empresa tiene que hacer todo un estudio y un planteamiento a la Armada de Chile, con consideraciónes técnicas, de seguridad, y la Armada tiene que aprobar ese reflotamiento. Cuando esté aprobado, se procederá a ella”, indicó la autoridad respecto de los plazos.

Esta diligencia se sumara a las labores investigativas, incluyendo entrevistas a testigos y otras pericias, que realiza la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, con el fin de poder establecer lo ocurrido antes y después del hundimiento.

Respecto de los delitos que podrían estar configurados en este caso, la fiscal De Miguel no descartó un cuasidelito de homicidio, al indicar que aún “estamos frente a todas las hipótesis” y que “a través de los peritajes se va a determinar cúal es la figura penal”.

Posible causa de los decesos

Consultada respecto de si la embarcación siniestrada posee elementos en su interior que pueden haber dificultado el escape de las víctimas, la persecutora recordó que la totalidad de los cuerpos fueron recuperados desde el interior de la embarcación.

“Cuando esta nave se hunde, las cosas que estaban en el interior se mueven todas de lugar. Había problemas para que entraran los buzos y, obviamente, tiene que haber sido consecuencia, también, de que no pudieran salir (las víctimas). Claramente, puede haber sido uno de los motivos”, indicó.