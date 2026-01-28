Gobernación Marítima encuentra cuerpo de último tripulante de embarcación hundida en Estuario de Reloncaví

La Gobernación Marítima de Puerto Montt confirmó el hallazgo del cuerpo del último tripulante de la embarcación Koñimo I, la que sufrió un hundimiento en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos, y dejó el total de seis fallecidos.

De un total de ocho tripulantes de la embarcación, dos lograron salir con vida luego de que en la madrugada del martes la nave naufragara.

De los seis trabajadores que se encontraban desaparecidos, la Gobernación Marítima de Puerto Montt confirmó que se encontraron tres en la jornada del martes: Luis Figueroa, Cristian Maldonado y Marco Argel, y este miércoles hallaron los cuerpos de Marcelo Argel, Erwin Mansilla y Matías Lesnier.

Desde la Armada, indicaron que los cuerpos fueron hallados entre las 13.30 y las 16.00 horas, en su mayoría dentro de la embarcación. Sin embargo, precisaron que el último tripulante todavía no es rescatado.