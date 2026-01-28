Tragedia en Reloncaví: esposa de trabajador desaparecido exige explicaciones por hundimiento de embarcación

Yessenia León, esposa de Marcelo Argel, bombero de Quemchi y trabajador de la empresa Agua Santa que permanece desaparecido tras el hundimiento del catamarán Koñimo en el estuario Reloncaví, en Cochamó, Los Lagos, manifestó su desconcierto por lo ocurrido y exigió explicaciones por la tragedia.

Ocho personas se encontraban en la embarcación que transportaba trabajadores que prestaban servicios de mantención de infraestructura a centros de cultivo de Salmones Austral.

De acuerdo a la versión de la salmonera, la nave “se habría hundido mientras se encontraba fondeada a 70 metros de la orilla y bajo condiciones climáticas normales”.

Dos de los tripulantes lograron llegar a la orilla a salvo y, en las labores de rescate posteriores, se recuperaron los cuerpos de tres fallecidos por el hundimiento.

“Yo lo que pido como esposa, lo principal que quisiera es tener a mi esposo, eso es lo primero que quisiera tener. Y si el resultado es negativo, yo me voy hasta las últimas consecuencias, porque no sabemos qué es lo que estaba pasando con las embarcaciones”, manifestó León a 24 Horas de TVN.

La mujer hizo ver que no han tenido mayor información de lo ocurrido y que desconocen qué sucedió para que el catamarán terminara a 40 metros de profundidad y su marido, que realizaba labores de cocinero, desaparecido junto a otros dos trabajadores.

Foto: Facebook Bomberos de Quemchi.

“Dicen que no sonaron las alarmas ¿Dónde están las alarmas, dónde están los sistemas de seguridad? No pueden decir que ellos estaban bebiendo, porque el capitán no dejaba que ellos bebieran, era lo principal que tenían. Ellos no podían beber en la embarcación. Entonces, ellos tienen que respondernos a nosotros como familia", sostuvo.

En declaraciones a la prensa durante los operativos del martes, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, explicó que dos de las víctimas fueron encontradas al interior de la nave sumergida y sin chaleco salvavidas.

El Cuerpo de Bomberos de Quemchi realizó una velatón por el voluntario desaparecido.

Yessenia León insistió en la necesidad de respuestas.

“No creo que sea un caso fortuito, no creo que sea algo que simplemente sucedió porque ellos estaban en la orilla. Ellos siempre estaban cumpliendo con los procedimientos. Necesitamos que esto se aclare. Sabemos que va a pasar un tiempo, esperemos que sea poco tiempo“, recalcó la esposa del desaparecido.