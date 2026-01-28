SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Hallan a tercer desaparecido tras hundimiento de embarcación salmonera en Estuario de Reloncaví

    Los equipos de emergencia ya habían recuperado durante la tarde del martes los cuerpos de dos de los seis tripulantes desaparecidos en la Región de Los Lagos. Este miércoles continuarán las labores de búsqueda de otros tres tripulantes de la nave.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Ralun, 27 de Enero 2026. Personal de Armada y botes rescatistas realizan busqueda de personas desaparecida tras hundimiento de embarcacion en estuario Reloncavi en la región de Los Lagos Nicolas Klein/Aton Chile NICOLAS KLEIN/ATON

    Esta noche, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se confirmó el hallazgo de un tercer cuerpo de los tripulantes de la embarcación salmonera “Koñimo I”, la cual se hundió la madrugada del martes 27 de enero en el Estuario de Reloncaví, Región de Los Lagos.

    Esto se suma a lo señalado durante la tarde por la Gobernación Marítima de Puerto Montt, desde donde horas antes habían informado la recuperación de dos cuerpos de los seis tripulantes desaparecidos tras el siniestro.

    De acuerdo con la información proporcionada por Senapred Los Lagos, se mantienen las labores de búsqueda y de rescate para ubicar a los tres desaparecidos restantes. En el operativo trabajan personal de Carabineros, de la Delegación Presidencial Regional, de la Armada -con el apoyo de un helicóptero, tres embarcaciones y buzos navales- del SAMU, de la Fiscalía, de la PDI, personal municipal y particulares.

    En la jornada de este miércoles 28 trabajarán Bomberos, Carabineros, Armada de Chile, una serie de ONG y buzos comerciales. Asimismo, se mantienen en fase de monitoreo el grupo GERSA de Bomberos de Dalcahue y Bomberos de Llanquihue con apoyo de una embarcación.

    Finalmente, se informó que los dos tripulantes que fueron rescatados con vida permanecen internados en el Hospital de Puerto Montt.

    Comunicado de la salmonera

    Durante la tarde, la empresa Salmones Austral informó que la embarcación siniestrada es propiedad de la empresa Koñimo, la que presta servicios de mantención de infraestructura a centros de cultivo de la salmonera.

    Agregaron que la nave, por razones que se investigan, “se habría hundido mientras se encontraba fondeada a 70 metros de la orilla y bajo condiciones climáticas normales”.

    En este sentido, relevaron que “sus labores en nuestro centro finalizaron a las 18.00 horas del día lunes, por lo que al momento del hundimiento la tripulación se encontraba descansando al interior de la nave Koñimo I”.

    “Como compañía desplegamos todos nuestros recursos humanos y técnicos para colaborar en el rescate, disponiendo equipos técnicos en terreno, ROVs submarinos, embarcaciones de apoyo y buzos especializados”, afirmaron, tras lo cual relevaron que la prioridad de la firma “es colaborar activamente en las labores de búsqueda”.

    Más sobre:EmergenciasalmoneraembarcaciónhundimientodesaparecidosEstuario de Reloncaví

