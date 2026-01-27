Encuentran dos cuerpos de los seis desaparecidos tras hundimiento de embarcación en Estuario de Reloncaví

Ralun, 27 de Enero 2026. Personal de Armada y botes rescatistas realizan busqueda de personas desaparecida tras hundimiento de embarcacion en estuario Reloncavi en la region de Los Lagos Nicolas Klein/Aton Chile

La Gobernación Marítima de Puerto Montt informó en la tarde de este martes el hallazgo de dos cuerpos sin vida de los seis tripulantes desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación salmonera en el Estuario de Reloncaví, Región de Los Lagos.

En el marco del operativo de búsqueda y salvamento marítimo activado durante la madrugada del martes, los equipos de emergencia rescataron los cuerpos, cuya identidad aún no se conoce, sumergidos en cercanías de la embarcación.

Los fallecidos fueron entregados a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) bajo los protocolos e instrucciones del Ministerio Público, entidad encargada de las diligencias investigativas correspondientes.

Durante la mañana los equipos de emergencia ya habían rescatado el cuerpo de uno de los seis desaparecidos de la nave, que prestaba apoyo a centros de cultivo a la hora del accidente.

Cabe recordar que solo dos de los ocho tripulantes que trasladaba la embarcación pudieron ser rescatados vivos.

El gobernador marítimo de Puerto Montt, Mario Besoain, señaló que las causas de la emergencia “van a ser determinadas a través de este trabajo investigativo”.

El operativo de búsqueda continua en desarrollo por la Gobernación Marítima de Puerto Montt, junto a personal especializado, apoyo de organismos colaboradores como Senapred y empresas civiles voluntarias que se han sumado con medios aéreos, de superficie y subacuáticos a las tareas en terreno lideradas por la Armada de Chile.