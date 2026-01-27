SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Encuentran dos cuerpos de los seis desaparecidos tras hundimiento de embarcación en Estuario de Reloncaví

    Los equipos de emergencia rescataron los cuerpos, cuya identidad aún no se conoce, sumergidos en cercanías de la embarcación.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Ralun, 27 de Enero 2026. Personal de Armada y botes rescatistas realizan busqueda de personas desaparecida tras hundimiento de embarcacion en estuario Reloncavi en la region de Los Lagos Nicolas Klein/Aton Chile NICOLAS KLEIN/ATON

    La Gobernación Marítima de Puerto Montt informó en la tarde de este martes el hallazgo de dos cuerpos sin vida de los seis tripulantes desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación salmonera en el Estuario de Reloncaví, Región de Los Lagos.

    En el marco del operativo de búsqueda y salvamento marítimo activado durante la madrugada del martes, los equipos de emergencia rescataron los cuerpos, cuya identidad aún no se conoce, sumergidos en cercanías de la embarcación.

    Los fallecidos fueron entregados a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) bajo los protocolos e instrucciones del Ministerio Público, entidad encargada de las diligencias investigativas correspondientes.

    Durante la mañana los equipos de emergencia ya habían rescatado el cuerpo de uno de los seis desaparecidos de la nave, que prestaba apoyo a centros de cultivo a la hora del accidente.

    Cabe recordar que solo dos de los ocho tripulantes que trasladaba la embarcación pudieron ser rescatados vivos.

    El gobernador marítimo de Puerto Montt, Mario Besoain, señaló que las causas de la emergencia “van a ser determinadas a través de este trabajo investigativo”.

    El operativo de búsqueda continua en desarrollo por la Gobernación Marítima de Puerto Montt, junto a personal especializado, apoyo de organismos colaboradores como Senapred y empresas civiles voluntarias que se han sumado con medios aéreos, de superficie y subacuáticos a las tareas en terreno lideradas por la Armada de Chile.

    Más sobre:DesaparecidosCochamóArmadaGobernación MarítimaPuerto Montt

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dejan en prisión preventiva a sujeto que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió el bebé

    La declaración completa del abogado que delató a Gonzalo Migueles: “Todo el mundo hablaba que andaba vendiendo el voto de la ministra Vivanco”

    Senadora Carvajal valora aprobación de Ley de Incendios tras urgencia levantada por catástrofe en Ñuble y Biobío

    La carrera de la minería para descarbonizar sus procesos

    Comisión de Familia aprueba en general proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada

    Futura ministra de Seguridad previo a visita a El Salvador: “Esto no es cortar y pegar. Hay que llevar lo mejor a Chile”

    Lo más leído

    1.
    La segunda declaración de Yáber: “(Belaz Movitec) estaban dispuestos a pagar lo que sea (...) incluso pagar coimas”

    La segunda declaración de Yáber: “(Belaz Movitec) estaban dispuestos a pagar lo que sea (...) incluso pagar coimas”

    2.
    Avanza retorno de Baquedano a Plaza Italia: alcalde Bellolio y concejo municipal aprueban licitación para el traslado de la estatua

    Avanza retorno de Baquedano a Plaza Italia: alcalde Bellolio y concejo municipal aprueban licitación para el traslado de la estatua

    3.
    Dinero en efectivo, pasaportes y boletas: el detalle de la nueva incautación del OS7 en la casa de Vivanco

    Dinero en efectivo, pasaportes y boletas: el detalle de la nueva incautación del OS7 en la casa de Vivanco

    4.
    ¿Qué es la trama bielorrusa? El caso que llevó a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco a ser detenida

    ¿Qué es la trama bielorrusa? El caso que llevó a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco a ser detenida

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Dejan en prisión preventiva a sujeto que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió el bebé
    Chile

    Dejan en prisión preventiva a sujeto que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió el bebé

    La declaración completa del abogado que delató a Gonzalo Migueles: “Todo el mundo hablaba que andaba vendiendo el voto de la ministra Vivanco”

    Senadora Carvajal valora aprobación de Ley de Incendios tras urgencia levantada por catástrofe en Ñuble y Biobío

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y ve menos inflación en “el corto plazo”
    Negocios

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y ve menos inflación en “el corto plazo”

    Familia Del Río vende cerca de $65.100 millones en acciones de Falabella durante la misma jornada en que vendió Bethia

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica
    Tendencias

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open
    El Deportivo

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    La millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke
    Cultura y entretención

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

    Kidd Voodoo participará en la gran final de “Fiebre de Baile” en Movistar Arena

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China
    Mundo

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′